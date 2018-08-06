Как звучала древнегреческая музыка: видео
Сложно представить древнегреческую культуру без музыки, которая являлась неотъемлемой ее частью: на музыку были положены поэмы Гомера и других античных авторов; театральные представления не обходились без танцев. Но до сих пор мелодии древних греков оставались загадкой: несмотря на множество упоминаний в текстах, не все музыкальные термины были понятны современным музыковедам. Сохранились даже ноты некоторых античных произведений, но исполнители не могли правильно их интерпретировать, и все попытки сыграть чарующую мелодию по древним нотам заканчивались какофонией.
Среди прочего, множество вопросов вызывал древний музыкальный фрагмент партии хора для трагедии Еврипида «Орест» 408 года до нашей эры, обнаруженный в 1892 году. Классическим музыкантам было тяжело воспроизвести интервалы всего лишь в четверть тона.
Ответ подсказал профессор Арман Дангур (Armand D’Angour) из Оксфордского университета. Занимаясь изучением древних греческих нотных записей и их сопоставлением с принятыми в Европе обозначениями, он предположил, что в своих музыкальных произведениях древние греки пытались подражать смыслу слов мелодической формой, будто «рисуя» слова в партитуре с помощью нот. Таким образом, тон и ритм песен зависел от артистизма исполнителя и собственно поэтического текста. Например, на словах «плач» или «скорбь» каденция становилась нисходящей, а на описаниях подъемов и побед — восходящей. Эта гипотеза позволила реконструировать звучание хора из трагедии Еврипида.
На следующем этапе научной работы Дангур вместе с коллегами смог восстановить несколько авлосов: духовых инструментов, похожих на гобой.
Ученый говорит, что античные произведения, сыгранные по такому принципу, не сильно отличаются от привычных нам опер. Это означает, что история западной классической музыки начинается не с григорианских песнопений IX века, а с древнегреческих времен. Послушайте, как звучит глобальное потепление.