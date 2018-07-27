  • Самое продолжительное затмение «кровавой Луны» — уже сегодня
    Фото: NASA
  • Самое продолжительное затмение «кровавой Луны» — уже сегодня
    Фото: Brain Day/NASA
  • Самое продолжительное затмение «кровавой Луны» — уже сегодня
  • Самое продолжительное затмение «кровавой Луны» — уже сегодня
    Фото: NASA
  • Самое продолжительное затмение «кровавой Луны» — уже сегодня
    Фото: NASA
Наука

Самое продолжительное затмение «кровавой Луны» — уже сегодня

В XXI веке произойдет 225 лунных затмений. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года.
Анастасия Баринова
27 июля 2018 в 13:37
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27 июля 2018 года с 21:24 до 01:19 по московскому времени можно наблюдать уникальное полное затмение Луны. Это первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года. Происходя вблизи апогея, когда диск Луны минимален, затмение станет самым продолжительным в XXI веке: 3 часа 56 минут, а полная фаза продлится 1 час 43 минуты (с 22:30 мск до 00:13 мск).

  • Самое продолжительное затмение «кровавой Луны» — уже сегодня

При наступлении полного затмения Луна приобретает красноватый или коричневатый оттенок: это обусловлено тем, что земная атмосфера рассеивает голубую часть спектра и прозрачна для красных лучей. По редчайшему совпадению Марс в день затмения проходит точку великого противостояния с Солнцем. Несмотря на короткую летнюю ночь, затмение будет видно практически на всей территории России с начала и до конца. Только в северо-западных районах Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах.

  • Самое продолжительное затмение «кровавой Луны» — уже сегодня
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