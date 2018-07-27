Самое продолжительное затмение «кровавой Луны» — уже сегодня
27 июля 2018 года с 21:24 до 01:19 по московскому времени можно наблюдать уникальное полное затмение Луны. Это первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года. Происходя вблизи апогея, когда диск Луны минимален, затмение станет самым продолжительным в XXI веке: 3 часа 56 минут, а полная фаза продлится 1 час 43 минуты (с 22:30 мск до 00:13 мск).
При наступлении полного затмения Луна приобретает красноватый или коричневатый оттенок: это обусловлено тем, что земная атмосфера рассеивает голубую часть спектра и прозрачна для красных лучей. По редчайшему совпадению Марс в день затмения проходит точку великого противостояния с Солнцем. Несмотря на короткую летнюю ночь, затмение будет видно практически на всей территории России с начала и до конца. Только в северо-западных районах Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах.Читать далее
Наилучшие условия для наблюдений сложатся на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале: наибольшая фаза произойдет вблизи местной полуночи и будет видна на высоте более 20° над горизонтом. В центральных районах России Луна будет видна на меньшей высоте. В Москве полная Луна взойдет над юго-восточным горизонтом после 21:00 мск, а спустя час вслед за ней появится ярко-красный Марс. В момент максимальной фазы затмения, в 23:30 мск, Луна будет находиться в 14° над горизонтом, а Марс будет виден на 6−7° ниже Луны у южного горизонта. Оба светила будут располагаться недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте в созвездии Козерога, иметь красный цвет и схожую яркость. Любоваться небесным спектаклем можно невооруженным глазом, а бинокль и телескоп позволят различить элементы поверхности обоих светил. Самое важное условие — ясная, безоблачная погода. Правда, в Северной Америке затмения не будет видно вообще. Зато оно будет доступно для наблюдения в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе.
Узнайте, когда Луна называется Голубой.