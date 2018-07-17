  • Как взвеситься в космосе: фото и видео с борта МКС
    Фото: olegmks/Instagram
  • Как взвеситься в космосе: фото и видео с борта МКС
    Фото: olegmks/Instagram
  • Как взвеситься в космосе: фото и видео с борта МКС
    Фото: olegmks/Instagram
  • Как взвеситься в космосе: фото и видео с борта МКС
    Фото: olegmks/Instagram
Наука

Как взвеситься в космосе: фото и видео с борта МКС

Российский космонавт Олег Артемьев рассказал о том, как в космосе проходит одна из обязательных медицинских процедур.
Анастасия Баринова
25 июля 2018 в 15:53
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Живущие на МКС космонавты регулярно проходят процедуру взвешивания. Оно проводится на Международной космической станции раз в месяц в рамках программы медицинского обследования. Для этого созданы специальные космические весы под названием «Измеритель масс».

По словам российского космонавта Олега Артемьева, прибор работает по другому принципу, нежели весы на Земле, которые определяют не массу, а вес тела — то есть силу тяжести, с какой оно давит на прибор. В невесомости, где и карандаш, и контейнер с грузом имеют равный — нулевой — вес, это не имеет смысла. Поэтому инженеры придумали колеблющуюся платформу на пружинах, которая легко собирается и разбирается после взвешивания.

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Период свободных колебаний груза на пружине зависит от его массы. Таким образом при движении платформы с космонавтом измеряется период затухающих колебаний с пересчетом результатов на величину массы. Замеры помогают космонавтам балансировать диету и распределять спортивную активность.

Бортинженер Олег Артемьев находится на МКС с 21 марта 2018 года. В состав экипажа 56-й экспедиции также входят бортинженеры Ричард Арнольд и Серена Ауньон (NASA), немецкий космонавт Александр Герст, Сергей Прокопьев (Роскосмос) и командир Эндрю Фойстел (NASA).

Узнайте, как космонавты чистят зубы в невесомости.

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