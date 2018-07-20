  • Нептун, каким мы его еще не видели: «Очень большой телескоп» снял планету лучше «Хаббла»!
    Фото: ESO’s Very Large Telescope
  • Нептун, каким мы его еще не видели: «Очень большой телескоп» снял планету лучше «Хаббла»!
    Фото: ESO’s Very Large Telescope
  • Нептун, каким мы его еще не видели: «Очень большой телескоп» снял планету лучше «Хаббла»!
    Фото: ESO
Наука

Нептун, каким мы его еще не видели: «Очень большой телескоп» снял планету лучше «Хаббла»!

В чилийской пустыне с 1998 года работает «Очень большой телескоп». С его помощью уже сделано немало открытий, а новые снимки оказались качественнее тех, что сделаны в космосе!
Анастасия Баринова
20 июля 2018 в 16:15
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«Очень большой телескоп» (от английского Very Large Telescope, VLT) установлен на 2635-метровой горе Серро Параналь (это в чилийской пустыне Атакама, подальше от источников светового загрязнения).

Он состоит из четырех отдельных телескопов с диаметром главного зеркала 8,2 метра и четырех вспомогательных оптических телескопов поменьше — с апертурой в 1,8 метров. Первые наблюдения на этом телескопе были сделаны в мае 1998 года, а к 2000 году весь комплекс, крупнейший на тот момент, работал на полную мощность.

В 2004 году VLT получил инфракрасные изображения экстрасолнечных планет GQ Волка b и 2M1207b, в 2016 году им были сделаны сверхчеткие фотографии Юпитера.

Теперь 8-метровой телескоп способен достичь теоретического предела чёткости (оптического разрешения): атмосферные искажения для него уже не помеха. Недавно сделанные снимки Нептуна по резкости превосходят те, что сделал космический телескоп «Хаббл»! Вот пример: слева — изображение от чилийского телескопа, а справа — от орбитального.

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