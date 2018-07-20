Нептун, каким мы его еще не видели: «Очень большой телескоп» снял планету лучше «Хаббла»!
«Очень большой телескоп» (от английского Very Large Telescope, VLT) установлен на 2635-метровой горе Серро Параналь (это в чилийской пустыне Атакама, подальше от источников светового загрязнения).
Он состоит из четырех отдельных телескопов с диаметром главного зеркала 8,2 метра и четырех вспомогательных оптических телескопов поменьше — с апертурой в 1,8 метров. Первые наблюдения на этом телескопе были сделаны в мае 1998 года, а к 2000 году весь комплекс, крупнейший на тот момент, работал на полную мощность.
В 2004 году VLT получил инфракрасные изображения экстрасолнечных планет GQ Волка b и 2M1207b, в 2016 году им были сделаны сверхчеткие фотографии Юпитера.
Теперь 8-метровой телескоп способен достичь теоретического предела чёткости (оптического разрешения): атмосферные искажения для него уже не помеха. Недавно сделанные снимки Нептуна по резкости превосходят те, что сделал космический телескоп «Хаббл»! Вот пример: слева — изображение от чилийского телескопа, а справа — от орбитального.
Это стало возможным благодаря спектрографу Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) и системам оптической адаптации Adaptive Optics Facility (AOF).
Обычно завихрения в воздухе мешают наблюдать за космическими объектами с земли (кстати, именно атмосферная турбулентность заставляет звёзды мерцать). Чтобы компенсировать эти искажения, телескоп использует метод «опорной звезды»: мощные лазеры направляют в небо четыре ярких оранжевых луча, и каждый — толщиной в 30 см!
Эти лучи возбуждают атомы натрия в верхних слоях атмосферы, а затем оптические системы принимают этот свет и адаптируют форму гибкого зеркала телескопа (обрабатывая данные с частотой 1000 раз в секунду).
Это позволяет устранить искажения и получить ультрачеткие изображения. Несмотря на то, что Нептун находится на расстоянии около 4,5 млрд км от Земли. Описывая возможности чилийской обсерватории, астрономы используют ещё один пример: «Очень большой телескоп» может засечь свет двух фар автомобиля, если бы он находился на Луне.
Сравните размеры зеркал некоторых телескопов (VLT — Очень большой телескоп — обозначен четырьмя темно-зелеными кружками).
Узнайте, как планеты Солнечной системы получили свои имена.