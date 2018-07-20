  • На плато Кайпаровиц открыт новый вид динозавров
    Фото: Natural History Museum of Utah
  • На плато Кайпаровиц открыт новый вид динозавров
    Фото: Natural History Museum of Utah
  • На плато Кайпаровиц открыт новый вид динозавров
    Фото: J.P. Wiersma, R.B. Irmis/Peer J
  • На плато Кайпаровиц открыт новый вид динозавров
    Фото: J.P. Wiersma, R.B. Irmis/Peer J
Наука

На плато Кайпаровиц открыт новый вид динозавров

На юге штата Юта находится плато Кайпаровиц, где сохранились останки различных динозавров. Новое открытие заставит переписать историю этих животных.
Анастасия Баринова
20 июля 2018 в 13:26

Американское плато Кайпаровиц дает палеонтологам богатый материал для изучения. Его геологическая формация толщиной 850 метров относится к кампанскому ярусу и включает породы, образовавшиеся в период от 83,6 до 72,1 млн. лет назад. За годы исследований здесь было найдено множество останков ископаемых сумчатых, рептилий, динозавров и других животных. На плато был открыт новый вид рогатого динозавра космоцератопс — обладателя самого большого количества рогов в своем семействе.

  • На плато Кайпаровиц открыт новый вид динозавров
    Фото: Wikipedia

Изучение находок требует много времени. В 2018 году палеонтологи из Музея естествознания штата Юта сообщили о результатах работы, которая велась с 2008 года. Обнаруженный тогда пятиметровый скелет наконец идентифицирован: он принадлежит к новому виду анкилозавридов.

Животное населяло планету около 76 миллионов лет. Оно получило имя Akainacephalus johnsoni: от греческих слов, означающих «рога» и «голова», а также в честь палеонтолога Рэнди Джонсона (Randy Johnson), который занимался очисткой окаменелостей. В распоряжении палеонтологов скелет попал почти целиком, и это самый полный образец анкилозавридов из известных науке.

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