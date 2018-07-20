На плато Кайпаровиц открыт новый вид динозавров
Американское плато Кайпаровиц дает палеонтологам богатый материал для изучения. Его геологическая формация толщиной 850 метров относится к кампанскому ярусу и включает породы, образовавшиеся в период от 83,6 до 72,1 млн. лет назад. За годы исследований здесь было найдено множество останков ископаемых сумчатых, рептилий, динозавров и других животных. На плато был открыт новый вид рогатого динозавра космоцератопс — обладателя самого большого количества рогов в своем семействе.
Изучение находок требует много времени. В 2018 году палеонтологи из Музея естествознания штата Юта сообщили о результатах работы, которая велась с 2008 года. Обнаруженный тогда пятиметровый скелет наконец идентифицирован: он принадлежит к новому виду анкилозавридов.
Животное населяло планету около 76 миллионов лет. Оно получило имя Akainacephalus johnsoni: от греческих слов, означающих «рога» и «голова», а также в честь палеонтолога Рэнди Джонсона (Randy Johnson), который занимался очисткой окаменелостей. В распоряжении палеонтологов скелет попал почти целиком, и это самый полный образец анкилозавридов из известных науке.
Анатомия этого динозавра удивила ученых: рога и шипы покрывают его переносицу. У остальных представителей семейства голова значительно более гладкая. Еще одним открытием стало происхождение животного: у него оказалось значительно больше общего с азиатскими анкилозавридами Saichania chulsanensis, Tarchia teresae и другими, нежели с североамериканскими родственниками. Лишь Nodocephalosaurus kirtlandensis, ранее найденный в Нью-Мексико, имеет похожие особенности, но тот образец на три миллиона лет моложе. Это подтверждает теорию о том, что в течение позднего мела произошли по крайней мере две крупные миграции, которые привели некоторых динозавров из Азии в Северную Америку.
A full side view (pardon the mount in the foreground) of Akainacephalus johnsoni after it was unveiled at @NHMU this morning. Guests now can see this incredible armored #dinosaur for themselves in the museum’s Past Worlds exhibit. pic.twitter.com/tR0jG59vQM
— NHMU (@NHMU) 19 июля 2018 г.
По окончании исследования A. johnsoni специалисты собрали его скелет, и теперь он пополнил число экспонатов Музея естествознания штата Юта. Узнайте о динозаврах, живших в Шотландии.