Мясо из пробирки — уже скоро на прилавках!
Рост численности населения планеты грозит продовольственным кризисом: природные ресурсы не справляются с запросами человечества, и ученые давно ищут альтернативные источники пищи. Над созданием «мяса из пробирки» уже несколько лет работают специалисты из Нидерландов. Технология его производства заключается в том, что взятые у обычного животного клетки ученые «учат» размножаться в искусственно созданной среде. При этом всего из одной группы клеток можно вырастить столько мяса, что его хватит на производство 80 тысяч стограммовых котлет для гамбургеров.
Проблемой до сих пор оставался вкус продукта: приготовленная из искусственного мяса котлета, представленная в 2013 году, не была сочной, как настоящая. Ученые пообещали устранить этот недостаток в течение следующих 10 лет, однако инвесторы приблизили срок выпуска необычной продукции: в компании Mosa Meat заявили, что будут готовы отправить первые партии мяса на рынок в 2021 году. Такая пища будет крайне дешевой: одна котлета обойдется потребителю не дороже $1.
Еще одним преимуществом является экологичность производства — снижение объемов выбросов в атмосферу метана, что происходит по вине сельскохозяйственных животных. Человечеству осталось придумать термин для новой продукции: в то время как сторонники проекта называют мясо «чистым» (то есть без жира и жил), противники предлагают определение «синтетическое».