  • В бирмите найден древнейший детеныш змеи
    Фото: Sciencemag
  • В бирмите найден древнейший детеныш змеи
    Фото: Sciencemag
  • В бирмите найден древнейший детеныш змеи
    Фото: Sciencemag
  • В бирмите найден древнейший детеныш змеи
    Фото: Sciencemag
Наука

В бирмите найден древнейший детеныш змеи

В Мьянме обнаружен скелет детеныша змеи возрастом около 98,8 миллионов лет. В сравнении с современными змеями он больше всего похож на обыкновенного ужа.
Анастасия Баринова
19 июля 2018 в 13:23
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В распоряжение ученых часто попадает бирманский янтарь, или бирмит. Эти ископаемые смолы в большом количестве представлены в северо-восточной части Мьянмы (прежнее название — Бирма), на границе с Китаем и Индией. Бирмит крайне важен для науки: в нем сохранилось множество инклюзов — останков застывших в древности животных. По разнообразию организмов он не знает себе равных. Ранее специалисты обнаружили в нем останки ископаемой птицы и многих других представителей фауны, а теперь была открыта окаменелость детеныша змеи.

Застывший в янтаре скелет вместе с фрагментами растений относится к началу позднего мела (примерно 98,8 миллиона лет назад). К этому времени змеи уже расселились по всем континентам: их скелеты были найдены в Северной и Южной Америке, Африке, на Ближнем востоке и в южной части Европы — 15 образцов в общей сложности, притом ни один не сохранился в янтаре. Но все они были змеями, умершими во взрослом возрасте. Бирманский образец — первый, позволяющий изучить строение древнего детеныша змеи.

Животное получила видовое название Xiaophis myanmarensis. Первое слово происходит от китайского «рассвет», а также отдает дань уважения известному специалисту по янтарю Сяо Цзя (Xiao Jia); второе говорит о месте находки, Мьянме. Читать далее

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