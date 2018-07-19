В бирмите найден древнейший детеныш змеи
В распоряжение ученых часто попадает бирманский янтарь, или бирмит. Эти ископаемые смолы в большом количестве представлены в северо-восточной части Мьянмы (прежнее название — Бирма), на границе с Китаем и Индией. Бирмит крайне важен для науки: в нем сохранилось множество инклюзов — останков застывших в древности животных. По разнообразию организмов он не знает себе равных. Ранее специалисты обнаружили в нем останки ископаемой птицы и многих других представителей фауны, а теперь была открыта окаменелость детеныша змеи.
Застывший в янтаре скелет вместе с фрагментами растений относится к началу позднего мела (примерно 98,8 миллиона лет назад). К этому времени змеи уже расселились по всем континентам: их скелеты были найдены в Северной и Южной Америке, Африке, на Ближнем востоке и в южной части Европы — 15 образцов в общей сложности, притом ни один не сохранился в янтаре. Но все они были змеями, умершими во взрослом возрасте. Бирманский образец — первый, позволяющий изучить строение древнего детеныша змеи.
Животное получила видовое название Xiaophis myanmarensis. Первое слово происходит от китайского «рассвет», а также отдает дань уважения известному специалисту по янтарю Сяо Цзя (Xiao Jia); второе говорит о месте находки, Мьянме. Читать далее
При помощи рентгена и компьютерной томографии специалисты рассмотрели 97 сочлененных позвонков общей длиной 47,5 миллиметра. У малыша также сохранились 10 позвонков из хвостового отдела, ребра на них и небольшие участки чешуи. При этом отдельные позвонки совсем крохотные: до половины миллиметра в длину. Еще около 70 позвонков, а также череп, отсутствуют. Палеонтолог и специалист по ископаемым рептилиям Майкл Колдуэлл из Альбертского университета в Канаде говорит: «Я бы умер ради находки полного скелета».
Но и фрагмент задней части животного дает большой материал для изучения. Возраст малыша не установлен, но в любом случае он умер очень рано: его скелет еще не до конца сформировался. По морфологическим признакам его организм напоминает строение детенышей современных змей, например, обыкновенного ужа (лат. Natrix natrix). Есть небольшое сходство с питонами (лат. Antaresia stimsoni) и другими змеями. Таким образом, ряд характеристик змеиной анатомии — таких как медленное формирование позвоночных сочленений и «отложенное» закрытие хордального канала — остается неизменным уже почти 100 миллионов лет.
Посмотрите на птицу-блин, найденную в бирманском янтаре.