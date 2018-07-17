  • В Иордании найдена древнейшая в мире хлебопечка
    Фото: pnas.org
  • В Иордании найдена древнейшая в мире хлебопечка
    Фото: pnas.org
Наука

В Иордании найдена древнейшая в мире хлебопечка

В истории хлебопечения появилась новая глава: в Иордании найдены самые ранние свидетельства выпечки хлеба.
Анастасия Баринова
17 июля 2018 в 14:53
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Археологи из Университетского колледжа Лондона и Копенгагенского университета исследовали стоянку Шубайка 1 (Shubayqa 1) в пустыне на севере Иордана — оживлённую местность в эпоху Натуфийской культуры. Здесь было найдено множество артефактов возрастом 11,6 — 14,6 тысяч лет.

В целом эта археологическая культура эпипалеолита изучена достаточно хорошо: в частности известно, что жившие тогда люди были охотниками и собирателями. Находка, сделанная недавно, подтверждает это, но при этом дает новые знания о древнем человеке. Оказывается, даже не зная сельского хозяйства, натуфийцы пекли хлеб.

По умолчанию считается, что хлебопечение появилось после того, как люди начали возделывать почву, выращивая на ней пшеницу и другие культуры. Однако натуфийцы научились молоть в муку семена диких растений: об этом говорят остатки со дна древней каменной печи, найденной на месте стоянки. Обожженные фрагменты не были листьями или семенами: они напоминали сгоревшие мучные крошки и пыль — что-то вроде того, что в наши дни можно найти на дне кухонного тостера.

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