В Иордании найдена древнейшая в мире хлебопечка
Археологи из Университетского колледжа Лондона и Копенгагенского университета исследовали стоянку Шубайка 1 (Shubayqa 1) в пустыне на севере Иордана — оживлённую местность в эпоху Натуфийской культуры. Здесь было найдено множество артефактов возрастом 11,6 — 14,6 тысяч лет.
В целом эта археологическая культура эпипалеолита изучена достаточно хорошо: в частности известно, что жившие тогда люди были охотниками и собирателями. Находка, сделанная недавно, подтверждает это, но при этом дает новые знания о древнем человеке. Оказывается, даже не зная сельского хозяйства, натуфийцы пекли хлеб.
По умолчанию считается, что хлебопечение появилось после того, как люди начали возделывать почву, выращивая на ней пшеницу и другие культуры. Однако натуфийцы научились молоть в муку семена диких растений: об этом говорят остатки со дна древней каменной печи, найденной на месте стоянки. Обожженные фрагменты не были листьями или семенами: они напоминали сгоревшие мучные крошки и пыль — что-то вроде того, что в наши дни можно найти на дне кухонного тостера.
Проанализировав эти остатки под микроскопом, исследователи обнаружили следы клеток, по структуре близких к известным нам злакам: пшенице, ржи, просу или овсу, а также к клубням растения вида папирусов (лат. Cyperus papyrus). Мучная смесь была разбавлена водой так, что после тепловой обработки получалась пресная лепешка, напоминающая лаваш или питу. Эти мучные изделия имеют древнюю историю (так, пита появилась в Месопотамии около 2500 года до н.э., а первые археологические доказательства хлебопечения имеют возраст около 9100 лет) — иорданская находка значительно старше. Тот факт, что люди пекли хлеб на 4000 лет раньше, чем считалось, позволяет предположить, что именно попытки готовить растения таким образом стали стимулом к их одомашниванию и, соответственно, к развитию сельского хозяйства. Узнайте, где был найден пирог возрастом 100 лет.