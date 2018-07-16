Французский фермер прятал череп пиренейского мастодонта
В 2014 году фермер из города Л`Иль-ан-Донон наткнулся на необычную окаменелость. Он сразу догадался, что находка может заинтересовать ученых, но совсем не хотел, чтобы его угодья вытаптывали посторонние люди, поэтому никому не рассказал об открытии. Однако мужчина чувствовал угрызения совести, и в 2017 году поделился тайной с сотрудниками парижского Музея естественной истории. Прибывшие на место специалисты не поверили своим глазам: череп принадлежал пиренейскому мастодонту (лат. Gomphotherium pyrenaicum).
В музеях мира представлены останки других мастодонтов, тогда как о пиренейских известно очень мало. В конце XIX века неподалеку от Л`Иль-ан-Донон были найдены четыре зуба-моляра этого животного, и до открытия черепа они оставались лучшим образцом этих вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Именно по зубам мастодонты были выделены в отдельную группу: они имеют другую форму по сравнению с мамонтами и современными слонами. Считается, что мастодонты мигрировали на территорию Европы из Африки примерно 18 млн лет назад и полностью вымерли 1,5 млн лет назад.
Находке французского фермера — около 11−13 млн лет. Животное имело две пары 80-сантиметровых бивней, которые росли из верхней и нижней челюстей. Длина черепа составляет 1,6 метра. Все остальные данные будут получены позднее: за время нахождения в земле останки «вросли» в скалы, и сейчас продолжается их извлечение. Каменный блок перевезен в лабораторию, где ученые освобождают череп буквально по миллиметру. Как рассказал куратор музея Франсис Дюрантон, половина работы уже сделана; осталось еще шесть-девять месяцев упорного труда.
Ученый поясняет, почему находка стала сенсацией: «Я охотился за этим видом 35 лет, а мой профессор искал его в течение 50 лет и умер, не достигнув цели. Это фантастическое открытие: полный череп вместе с нижней челюстью вообще встречается очень редко, а для данного вида это единственный в мире пример».