Первый полет Alpha Electro G2 прошел успешно
Электросамолет спроектирован по заказу государственного оператора норвежских аэропортов — компании Avinor. В ходе тестового полета Alpha Electro G2 управлял глава компании Даг Фальк-Петерсен, а на борту находился министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен. Полет длился несколько минут, на протяжении которых Alpha Electro G2 кружил над аэропортом Осло.
Двухместный электросамолет Alpha Electro G2, разработанный словенской компанией Pipistrel, оснащен 50-киловаттным двигателем и аккумулятором мощностью 21 кВт. Воздушное судно может продержаться в воздухе без подзарядки всего около часа, а диапазон его полета пока не превышает 130 км.
Норвежское правительство планирует уже к 2025 году начать предоставлять услуги коммерческих авиаперевозок на электросамолетах. А к 2040 году все местные лайнеры, осуществляющие рейсы продолжительностью до 1,5 часов, должны полностью перейти на электрическую тягу. Это не только значительно улучшит экологическую ситуацию в стране, но и сделает перелеты намного дешевле.
Сначала планируется протестировать модели самолетов, которые будут летать на биотопливе, а также оснащаться гибридными двигателями. Уже в ближайшее время Avinor проведет тендер на разработку электросамолета, на борту которого могли бы путешествовать 19 человек.
Несмотря на то, что Норвегия является одним из крупнейших экспортеров нефти на планете, уже к 2025 году в этой стране могут полностью запретить транспортные средства, работающие на двигателях внутреннего сгорания. При этом Норвегия сохраняет свои позиции как самого крупного рынка сбыта электромобилей в мире.