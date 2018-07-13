Стало известно, чем питался «ледяной человек» Эци
В 1991 году туристы случайно обнаружили в горах Тироля мумию, получившую впоследствии имя Эци (Ötzi). Ее исследование продолжается до сих пор. Ученые смогли расшифровать геном древнего человека, реконструировать внешность и голос, а недавно стали известны его гастрономические предпочтения.
Следы пищи в кишечнике мумии были найдены еще в первые годы ее изучения, однако их сохранность была слишком плоха, чтобы детализировать трапезу. Для анализа требовалось рассмотреть содержимое желудка, но этот орган во время мумификации сместился. Его нашли лишь недавно при помощи компьютерной томографии: желудок оказался плотно прижатым к легким снизу.
Последний раз Эци принимал пищу не позднее, чем за полчаса до своей смерти, и эта полупереваренная пища дала обширный материал для изучения. Даже невооруженным глазом было заметно большое содержание жира. Затем специалисты провели молекулярные тесты и восстановили ДНК волокон, сосчитав количество белков, жиров и углеводов. Выяснилось, что мясо принадлежало альпийскому горному козлу (лат. Capra ibex) и красному оленю (лат. Cervus elaphus), а растительные компоненты являлись дикорастущей пшеницей, а также папоротником из рода орляк (лат. Pteridium).
Преобладание жира может объясняться необходимостью запастись энергией перед подъемом в горы (тело Эци было найдено на высоте более 3 тысяч метров). В пользу этой версии говорит тот факт, что оленина и козлятина не были свежими, приготовленными на костре: тирольский человек подготовился к трудному походу заранее, взяв с собой копченое и сушеное мясо. Подобная диета позволяет пережить суровые альпийские морозы, однако она крайне негативно влияет на состояние сосудов и сердца. Исследователи говорят, что если бы Эци не умер от стрелы противника, то мог бы вскоре скончаться от сердечного приступа или инфаркта. Неясным остается применение орляка в кулинарных целях: это растение токсично. Ученые полагают, что Эци мог использовать папоротник в медицинских целях: для борьбы с паразитами (их следы были найдены в его теле во время предыдущих исследований). Кроме того, «ледяной человек» мог просто заворачивать в его листья свою пищу.
Узнайте больше о тайнах Эци.