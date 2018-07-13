  • Стало известно, чем питался «ледяной человек» Эци
    Фото: South Tyrol Museum of Archaeology
  • Стало известно, чем питался «ледяной человек» Эци
    Фото: South Tyrol Museum of Archaeology
  • Стало известно, чем питался «ледяной человек» Эци
    Фото: South Tyrol Museum of Archaeology
  • Стало известно, чем питался «ледяной человек» Эци
    Фото: South Tyrol Museum of Archaeology
Наука

Стало известно, чем питался «ледяной человек» Эци

Тирольский «ледяной человек» Эци, живший более 5 тысяч лет, питался жирной пищей: она оптимальна для суровых условий в горах.
Анастасия Баринова
13 июля 2018 в 13:27

В 1991 году туристы случайно обнаружили в горах Тироля мумию, получившую впоследствии имя Эци (Ötzi). Ее исследование продолжается до сих пор. Ученые смогли расшифровать геном древнего человека, реконструировать внешность и голос, а недавно стали известны его гастрономические предпочтения.

Следы пищи в кишечнике мумии были найдены еще в первые годы ее изучения, однако их сохранность была слишком плоха, чтобы детализировать трапезу. Для анализа требовалось рассмотреть содержимое желудка, но этот орган во время мумификации сместился. Его нашли лишь недавно при помощи компьютерной томографии: желудок оказался плотно прижатым к легким снизу.

Последний раз Эци принимал пищу не позднее, чем за полчаса до своей смерти, и эта полупереваренная пища дала обширный материал для изучения. Даже невооруженным глазом было заметно большое содержание жира. Затем специалисты провели молекулярные тесты и восстановили ДНК волокон, сосчитав количество белков, жиров и углеводов. Выяснилось, что мясо принадлежало альпийскому горному козлу (лат. Capra ibex) и красному оленю (лат. Cervus elaphus), а растительные компоненты являлись дикорастущей пшеницей, а также папоротником из рода орляк (лат. Pteridium).

  • Стало известно, чем питался «ледяной человек» Эци
    Фото: Frank Maixner/Eurac Research Institute for Mummy Studies

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