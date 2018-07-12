Жители России прошли проверку на научную грамотность: итоги
«Открытая лабораторная» — глобальный просветительский проект по проверке научной грамотности. В 2018 году акцияпрошла более чем в 70 городах России, а также в Германии, Франции, Японии, Казахстане и других странах. В событии одновременно приняли участие свыше 40 тысяч человек.
Радиация
2/3 участников так или иначе считают, что облучение при цифровом рентгене грудной клетки выше, чем облучение при межконтинентальном авиаперелете. На самом деле один цифровой рентгеновский снимок грудной клетки несет дозу облучения 30−50 мкЗв, что примерно соответствует неделе воздействия естественного фона, и эта величина сокращается по мере совершенствования оборудования. Примерно столько же получает и пассажир при длительном авиаперелете из-за того, что на высоте около 10 км, где проходит полет, атмосфера в меньшей степени защищает от воздействия космических лучей.
Астрономия
Каждый второй думает, что Полярная звезда — самая яркая на небе, в то время как самой яркой является Сириус. Также каждый второй путает солнцестояние и равноденствие. На вопрос, какие наблюдаемые с Земли явления подтверждают, что именно Земля обращается вокруг Солнца, а не наоборот, правильный ответ (это доказывается небольшими ежегодными смещениями звезд на небе) дали лишь 19% опрошенных. За ошибочный вариант (это доказывает регулярная смена времен года) проголосовали 22% участников. Подавляющее большинство (44,5%) и вовсе посчитали, что правильного варианта в списке нет.
Псевдонаука
Кроме того, организаторы акции решили проверить проникновение псевдонаучных представлений. Более 50% участников не знают или отрицают, что обнаружены виды, переходные от обезьяны к человеку (процесс, называемый антропогенезом). 8% участников «Открытой лабораторной» считают, что человека на Луне не было. Хотя цифра кажется небольшой, однако ядро участников составили люди, которые интересуются наукой.
Футурология
Неожиданными оказались и результаты футурологического опроса. Участники акции должны были указать, какие научные открытия и технические достижения уже стали реальностью для человека на сегодняшний день, а какие еще остаются делом будущего. Многие открытия настолько распиарены, что в массовом сознании они уже кажутся реализованными. Приведем две самые неожиданные цифры. Так, 75% участников считают, что термоядерный реактор уже работает, а 65% - что 3D-печать органов для пересадки человеку уже включена в медицинскую практику.
Выбросы углекислого газа
78% участников ответили правильно на вопрос, что выделяет больше углекислого газа за год — автомобили или вулканы. Подсказываем: автомобили.
Высота Эйфелевой башни
Летом Эйфелева башня выше, чем зимой. Это связано с тепловым расширением металла. Коэффициент теплового расширения стали составляет примерно 12x10-6 К-1. Это значит, что с каждым градусом высота Эйфелевой башни увеличивается примерно на 0,001%. Средний перепад температур между январем и июлем в Париже составляет 22 °C (от +2°C до +24°C). При высоте Эйфелевой башни 324 м получается изменение высоты на 12x10-6x22x324 = 0,085 м = 8,5 см. Абсолютные рекорды температуры в Париже составляют −25,6°С и +39,3°С, что дает разницу 64,9°C, которой соответствует изменение высоты на 25 см. При этом под действием солнечного света разные стороны Эйфелевой башни нагреваются неодинаково. Поэтому с солнечной стороны ее конструкция расширяется сильнее, чем с обратной. Из-за этого верхушка башни может отклоняться в бок на величину до 18 см. Это превосходит максимальное отклонение вершины башни под действием ветровых нагрузок (12 см).
Хотя вопрос многим кажется абсурдным, на первый взгляд, все же правильно на него ответили 64% участников.