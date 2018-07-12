Наука

Жители России прошли проверку на научную грамотность: итоги

Проект «Открытая лабораторная» проверил базовые знания россиян по биологии, химии, физике и астрономии. Публикуем итоги тестирования.
Открытая лабораторная
12 июля 2018 в 17:46
  • Жители России прошли проверку на научную грамотность: итоги

«Открытая лабораторная» — глобальный просветительский проект по проверке научной грамотности. В 2018 году акцияпрошла более чем в 70 городах России, а также в Германии, Франции, Японии, Казахстане и других странах. В событии одновременно приняли участие свыше 40 тысяч человек.

Радиация

2/3 участников так или иначе считают, что облучение при цифровом рентгене грудной клетки выше, чем облучение при межконтинентальном авиаперелете. На самом деле один цифровой рентгеновский снимок грудной клетки несет дозу облучения 30−50 мкЗв, что примерно соответствует неделе воздействия естественного фона, и эта величина сокращается по мере совершенствования оборудования. Примерно столько же получает и пассажир при длительном авиаперелете из-за того, что на высоте около 10 км, где проходит полет, атмосфера в меньшей степени защищает от воздействия космических лучей.

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Астрономия

Каждый второй думает, что Полярная звезда — самая яркая на небе, в то время как самой яркой является Сириус. Также каждый второй путает солнцестояние и равноденствие. На вопрос, какие наблюдаемые с Земли явления подтверждают, что именно Земля обращается вокруг Солнца, а не наоборот, правильный ответ (это доказывается небольшими ежегодными смещениями звезд на небе) дали лишь 19% опрошенных. За ошибочный вариант (это доказывает регулярная смена времен года) проголосовали 22% участников. Подавляющее большинство (44,5%) и вовсе посчитали, что правильного варианта в списке нет.

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