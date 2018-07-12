  • Археологи нашли глиняный фрагмент «Одиссеи»
    Фото: Министерство культуры Греции
  • Археологи нашли глиняный фрагмент «Одиссеи»
    Фото: Министерство культуры Греции
Наука

Археологи нашли глиняный фрагмент «Одиссеи»

В Греции найден древнейший фрагмент «Одиссеи» Гомера. 13 стихов были размещены на глиняной плитке не позднее III века нашей эры.
Анастасия Баринова
12 июля 2018 в 16:14
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Международная группа археологов на протяжении трех лет ведет раскопки на территории острова Пелопоннес, в древней Олимпии — святилище, где возникли Олимпийские Игры. Недавно неподалеку от храма Зевса ученые обнаружили глиняную плитку с 13 стихами из XIV-й песни гомеровской «Одиссеи». Эта часть поэмы посвящена пребыванию Одиссея в доме своего верного слуги. Не узнав хозяина, тот рассказывает ему о событиях, которые произошли на Итаке за 20 лет его отсутствия. Отрывок является одним из таких разговоров.

Само эпическое произведение о возвращении легендарного героя войны греков против троянцев датируется 675−725 годами до нашей эры. Наравне с другой поэмой Гомера, «Илиадой», «Одиссея» считается одним из важнейших памятников античности. Долгое время гомеровские поэмы передавались в устной форме; от руки они впервые были записаны в IV в. до н. э. Спустя столетие «Одиссея» была переведена на латинский язык, а ее первая печатная копия появилась в конце XV века.

К древнейшим образцам поэмы относят найденные в Египте папирусы, на которые текст был нанесен в III веке до н.э. Табличка, обнаруженная на Пелопоннесе, также была создана в римскую эпоху — до III века нашей эры. По словам представителей Греческого министерства культуры, это древнейший фрагмент поэмы, найденный на территории страны.

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