Открыт новый вид крупных динозавров
Исследование проводили ученые из Национального университета Сан-Хуана. В их распоряжении были фрагменты ископаемого животного, найденного в геологической формации Balde de Leyes в центральной части страны. На основе анализа позвонков, части лопатки, костей передних и задних конечностей палеонтологи сделали вывод, что останки принадлежат не известному ранее зауроподу.
Новый вид получил латинское название Ingentia prima: «огромный первый». В длину он мог достигать 8−10 метров, имея массу 10 тонн. Он жил в конце триасового периода, примерно 210−205 миллионов лет назад, и уже тогда обладал анатомическими особенностями, которые впоследствии стали характерны для зауроподов. Это, в частности, необычно длинные передние конечности и шея, более толстые кости задних конечностей, а также появление воздушных полостей в позвонках. При этом «огромный первый» примерно в три раза превосходил по длине крупнейших динозавров, живших одновременно с ним.
До этого открытия палеонтологи считали, что гигантизм у ящеров появился в юрский период, около 180 миллионов лет назад. Увеличение массы тела у травоядных животных ученые называют «эволюционным взрывом»: это позволяет «вегетарианцам» не бояться хищников и объясняет их успех на протяжении всей их эпохи.
Посмотрите, где находятся кости динозавров на планете.