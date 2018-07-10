  • Открыт новый вид крупных динозавров
    Фото: Jorge A. Gonzalezz/CTyS-UNLaM
  • Открыт новый вид крупных динозавров
    Фото: Nature.com
Наука

Открыт новый вид крупных динозавров

Группа аргентинских палеонтологов обнаружила кости очень крупного зауропода возрастом более 200 миллионов лет. Это позволяет «состарить» гигантских динозавров на 30 миллионов лет.
Анастасия Баринова
10 июля 2018 в 18:02
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Исследование проводили ученые из Национального университета Сан-Хуана. В их распоряжении были фрагменты ископаемого животного, найденного в геологической формации Balde de Leyes в центральной части страны. На основе анализа позвонков, части лопатки, костей передних и задних конечностей палеонтологи сделали вывод, что останки принадлежат не известному ранее зауроподу.


Новый вид получил латинское название Ingentia prima: «огромный первый». В длину он мог достигать 8−10 метров, имея массу 10 тонн. Он жил в конце триасового периода, примерно 210−205 миллионов лет назад, и уже тогда обладал анатомическими особенностями, которые впоследствии стали характерны для зауроподов. Это, в частности, необычно длинные передние конечности и шея, более толстые кости задних конечностей, а также появление воздушных полостей в позвонках. При этом «огромный первый» примерно в три раза превосходил по длине крупнейших динозавров, живших одновременно с ним.

До этого открытия палеонтологи считали, что гигантизм у ящеров появился в юрский период, около 180 миллионов лет назад. Увеличение массы тела у травоядных животных ученые называют «эволюционным взрывом»: это позволяет «вегетарианцам» не бояться хищников и объясняет их успех на протяжении всей их эпохи.

Посмотрите, где находятся кости динозавров на планете.

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