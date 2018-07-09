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В Шотландии нашли «шахматы викингов»
При раскопках древнего монастыря на северо-востоке Шотландии археологи обнаружили каменную доску для скандинавской настольной игры, напоминающей шахматы.
Анастасия Баринова
9 июля 2018 в 12:59
Шотландские специалисты из объединения Cameron Archaeology вместе с добровольцами ведут раскопки на территории Дирского аббатства в области Абердиншир. Монастырь был построен в 1219 году монахами-цистерцианцами на развалинах более древнего религиозного комплекса. В X веке здесь была создана Дирская книга — евангелие, написанное на латыни, староирландском и гэльском языках. Это древнейший сохранившийся образчик гэльской литературы Шотландии.
Около тысячи лет назад монастырь прекратил свое существование и со временем превратился в руины, но на земле сохранилось множество важных исторических свидетельств. Среди них — остатки выложенного камнем очага
До настоящего времени дошло всего несколько подобных артефактов. Самый похожий был найден на Оркнейских островах в 1989 году, и он создан не позднее IX века.