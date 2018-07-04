  • Королевская обсерватория в Гринвиче снова работает
    Фото: Wikipedia
  • Королевская обсерватория в Гринвиче снова работает
    28-дюймовый телескоп-рефрактор Говарда Грубба Фото: Benjamin Nunez Gonzalez/Wikipedia
  • Королевская обсерватория в Гринвиче снова работает
    Фото: BenEsq/Wikipedia
Наука

Королевская обсерватория в Гринвиче снова работает

Королевская обсерватория в Гринвиче, расположенная на юго-востоке Лондона, после 60-летней паузы снова займется изучением звездного неба.
Анастасия Баринова
4 июля 2018 в 18:55

В 1675 году король Карл II (1630−1685 гг.) создал в Гринвиче обсерваторию, поручив астрономам составлять карты звездного неба и уточнять важные для мореплавания координаты. С тех пор она считалась главной обсерваторией королевства. Но к середине XX века работать здесь становилось все сложнее: Лондон рос и развивался, увеличивая световое загрязнение неба. В 1953 году почти вся аппаратура была переведена из зданий, спроектированных архитектором Кристофером Реном в XVII веке, в позднесредневековый замок Херстмонсо, расположенный в 70 км к юго-западу.

В свою очередь Гринвичская обсерватория с конца 50-х годов стала Музеем астрономических и навигационных инструментов. Его экспонаты рассказывают об истории средств измерения точного времени. В их числе — первые в мире морские хронометры, изобретенные в XVIII веке Джоном Гаррисоном. Некоторые из них до сих пор находятся в рабочем состоянии. Еще один важный экспонат — 28-дюймовый телескоп-рефрактор Говарда Грубба (англ. Howard Grubb), созданный в 1893 году и остающийся крупнейшим рефрактором в Великобритании. При музее также были открыты планетарий, выставочные галереи и учебные кабинеты.

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