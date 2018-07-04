Королевская обсерватория в Гринвиче снова работает
В 1675 году король Карл II (1630−1685 гг.) создал в Гринвиче обсерваторию, поручив астрономам составлять карты звездного неба и уточнять важные для мореплавания координаты. С тех пор она считалась главной обсерваторией королевства. Но к середине XX века работать здесь становилось все сложнее: Лондон рос и развивался, увеличивая световое загрязнение неба. В 1953 году почти вся аппаратура была переведена из зданий, спроектированных архитектором Кристофером Реном в XVII веке, в позднесредневековый замок Херстмонсо, расположенный в 70 км к юго-западу.
В свою очередь Гринвичская обсерватория с конца 50-х годов стала Музеем астрономических и навигационных инструментов. Его экспонаты рассказывают об истории средств измерения точного времени. В их числе — первые в мире морские хронометры, изобретенные в XVIII веке Джоном Гаррисоном. Некоторые из них до сих пор находятся в рабочем состоянии. Еще один важный экспонат — 28-дюймовый телескоп-рефрактор Говарда Грубба (англ. Howard Grubb), созданный в 1893 году и остающийся крупнейшим рефрактором в Великобритании. При музее также были открыты планетарий, выставочные галереи и учебные кабинеты.
Со временем специалисты пришли к выводу, что экологическая ситуация в британской столице улучшилась, и небо стало чище. Одновременно технологии стали более совершенными: в частности, появились фильтры, полностью блокирующие излучение той длины, которая характерна для уличных фонарей и других городских источников света. «Существуют новые методы обработки изображения. Мы можем фотографировать с очень высокой частотой кадров и использовать наиболее четкие из них, чтобы получать конечный результат. Эта методика получила название «фото на удачу"», — рассказал сотрудник обсерватории Брендан Оуэнс.
В результате было принято решение о возвращении обсерватории на ее историческое место. В Альтазимутальном павильоне, построенном в конце XIX века и недавно отреставрированном, установлены новые телескопы. Они были названы в честь ученого и математика Энни Маундер (1868−1947 гг.). Она входила в число первых женщин, работавших в Королевской обсерватории в должности «леди-калькулятор» — так в те времена называли женщин, помогавших своим коллегам-мужчинам с вычислениями. Кроме того, она внесла большой вклад в исследования Солнца. Телескоп «Энни Маундер» был куплен на пожертвования членов музея обсерватории, частных меценатов и других представителей общественности — всего было собрано 150 тысяч фунтов (около 200 тысяч долларов). Он объединяет в себе четыре инструмента: в его основе находится телескоп системы Шмидта-Кассегрена с апертурой 35,5 см, окруженный тремя рефракторами меньшего размера. С его помощью можно изучать Солнце и планеты Солнечной системы, а также далекие звезды и планетарные туманности.
Новым оборудованием смогут воспользоваться как ученые-астрономы, так и любители, в том числе школьники, однако, по словам Оуэнса, потребуется время, чтобы оборудование заработало на полную мощность. Однако уже в ближайшее время изображения, полученные при помощи телескопа, будут выкладываться в интернет, а полученные материалы передаваться учебным заведениям.