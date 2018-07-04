Житель Судана использовал трекер, потерянный птицей, для телефонных разговоров
Экологи из польской организации Grupa EkoLogiczna занимаются изучением птиц. Весной 2017 года они оснастили аиста по кличке Кайтек трекером, чтобы следить за его передвижениями. Взрослая птица, уже воспитавшая несколько птенцов, сразу же «оказала неоценимую услугу, показав, на какие расстояния она летает в поисках корма».
16 августа 2017 года Кайтек отправился в теплые края на зимовку. В первый день он пролетел 75 км, к четвертому дню оказался в Румынии, в конце августа его путь пролегал по Турции, Сирии и Израилю. Оказавшись в Египте, аист отправился на юг по излюбленному птицами маршруту вокруг Асуанского водохранилища. Только в течение 12 дней августа птица пролетела 3985 км!
К 7 октября Кайтек прибыл в Судан, где остался на зимовку. Общая протяженность путешествия составила 6154 км.
На карте, представленной экологами, синяя линия показывает августовский маршрут, желтая — сентябрьский, красная — передвижения в октябре.
До конца апреля 2018 года датчик подавал сигналы, а потом связь прервалась. И вдруг в июне экологам пришел счет на 10 тысяч злотых (около 2300 евро) за 20 часов телефонных разговоров по международному тарифу.
Фонд попытался его опротестовать: никто из его членов не находился в Судане. По всей видимости, кто-то из местных жителей нашел устройство с SIM-картой и вставил ее в свой телефон. Поскольку телефонный номер оформлен именно на экологов, отвечать за разговоры, скорее всего, придется именно им. Еще одно беспокойство вызывает судьба Кайтека: он не вернулся в Польшу после зимовки. Не исключено, что птица была убита местными жителями, которые затем использовали трекер в корыстных целях.
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