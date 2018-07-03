Люди так и не научились мыть руки
Для проведения эксперимента, посвященного безопасному приготовлению пищи, 383 добровольца были поделены на две группы. Одной из них показали короткое обучающее видео правил тепловой обработки мяса: в частности, использование термометра. Другая (контрольная) группа видео не смотрела. Мясо, предоставленное для эксперимента, было заражено кишечной палочкой в небольших концентрациях. Добровольцы под руководством шеф-поваров готовили гамбургеры из индейки и салат; на кухнях в самых разных местах были расставлены камеры. Инструкций по мытью рук ни одна из групп не получала.
Анализируя видеозаписи, ученые оценили не только восприимчивость людей к новой информации, но и их базовый уровень гигиенических знаний. Выяснилось, что 25% людей, посмотревших видео, все равно не стали использовать термометр для оценки готовности мяса, вместо этого ощупывая его руками или просто разглядывая цвет. В контрольной группе 34% участников самостоятельно решили применить термометр. При этом лишь половина из них поместила его в нужное место (то есть в самую холодную часть мяса), и такой же результат (52%) оказался для тех, кто посмотрел обучающее видео. Между тем неправильная тепловая обработка мяса приводит к распространению инфекций. Риск оказался даже выше, чем предполагали ученые: оказалось, что почти никто не моет руки как следует.
По правилам, после касания сырого мяса полагается мыть руки — иначе бактерии распространятся на другие продукты или поверхности, но лишь треть участников в обеих группах сделала это. Почти 24% людей вообще не использовали мыло. Но даже с мылом руки были вымыты некачественно: менее 20 секунд и без обработки каждого участка. Лишь 3% из общего числа участников эксперимента мыли руки согласно всем правилам гигиены: до и после приготовления пищи, а также при смене процедур и продуктов.
В результате кишечной палочкой оказались заражены листья салата (5% случаев), экраны смартфонов (6%), ручки холодильника и крана (по 11%). Наибольший объем бактерий достался контейнерам для специй — 48%.
Подводя итоги, ученые просят людей внимательнее относиться к гигиене, напоминая об опасности инфекций.
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