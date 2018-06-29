«Айсберг жира» стал популярнейшим музейным экспонатом в Лондоне
Люди бросают в канализацию подгузники, презервативы, влажные салфетки и другие предметы, которые не должны там быть. Масло склеивает все это в огромную плотную массу. Со временем подобный «монстр», или «фатберг» (от англ. fat — жир), становится плотной пробкой, препятствующей нормальной работе канализации.
В прошлом году водопроводная компания Thames Water извлекла 250-метровый сгусток массой 130 тонн. На очистку системы ушло более 9 недель, а затем почти весь «фатберг» был превращен в биотопливо. От него был отколот лишь один кусок, ставший экспонатом временной выставки Fatberg! в Музее Лондона, что привлекло много новых посетителей. И даже когда «фатберг» изменил цвет, покрылся плесенью и привлек мух, интерес к экспонату только возрос: по словам кураторов выставки, рассматривая канализационного монстра, люди испытывают смесь восхищения и отвращения. Они посвящают ему стихи и пьесы, украшают его изображением торты и активно покупают сувениры.
Изначально выставка Fatberg! должна была закрыться в ближайшие выходные, однако «невероятная реакция» посетителей заставила музей пересмотреть это решение. Необычный экспонат будет отправлен на карантин, после чего специалисты попробуют вернуть «айсберг жира» в постоянную коллекцию: с его помощью можно не только рассказывать историю современной городской жизни, но и воспитывать в людях ответственность за свои поступки.