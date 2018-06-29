  • Как броненосцы заражают людей проказой
    Фото: Pixabay.com
  • Как броненосцы заражают людей проказой
    Фото: Robert Nunnally/Flickr.com
  • Как броненосцы заражают людей проказой
    Фото: Pixabay.com
Наука

Как броненосцы заражают людей проказой

Американские иммунологи рассказали об удивительном круговороте страшного заболевания — проказы: сначала колонизаторы принесли в Новый Свет эту инфекцию, а теперь потомки зараженных животных инфицируют людей.
Анастасия Баринова
29 июня 2018 в 15:45
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Проказа, или лепра, известна человеку с давних времен. В наши дни ее распространение идет не так активно, как в прошлом, но болезнь не побеждена. В частности, считается, что в Бразилии заражен 1 из 10 000 человек. В стране ежегодно регистрируются десятки тысяч новых случаев, но и эти цифры не отражают фактическую ситуацию, поскольку множество бразильцев живет в сельской местности вдали от медицинских центров.

Между тем, по данным ВОЗ, в одном только 2016 году по всему миру были зарегистрированы 216 108 больных проказой. Известно, что лепру вызывают микробактерии Mycobacterium leprae, передающиеся как воздушно-капельным путем. Риск повышается при частых и регулярных контактах с инфицированным.

Ранее ученые уже озвучивали гипотезу, что проказу на американский континент принесли колонизаторы. Там микробактерии нашли подходящего носителя: им оказались животные семейства броненосцевые (лат. Dasypodidae). Температура их тела — около +34 °C, и это вполне благоприятные условия для развития M. leprae.

Вторгаясь в клетки броненосца, бактерия начинает размножаться, а животное умирает примерно через год, когда количество бактерий становится критически велико для нормального функционирования клеток кожи.

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