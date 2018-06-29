Как броненосцы заражают людей проказой
Проказа, или лепра, известна человеку с давних времен. В наши дни ее распространение идет не так активно, как в прошлом, но болезнь не побеждена. В частности, считается, что в Бразилии заражен 1 из 10 000 человек. В стране ежегодно регистрируются десятки тысяч новых случаев, но и эти цифры не отражают фактическую ситуацию, поскольку множество бразильцев живет в сельской местности вдали от медицинских центров.
Между тем, по данным ВОЗ, в одном только 2016 году по всему миру были зарегистрированы 216 108 больных проказой. Известно, что лепру вызывают микробактерии Mycobacterium leprae, передающиеся как воздушно-капельным путем. Риск повышается при частых и регулярных контактах с инфицированным.
Ранее ученые уже озвучивали гипотезу, что проказу на американский континент принесли колонизаторы. Там микробактерии нашли подходящего носителя: им оказались животные семейства броненосцевые (лат. Dasypodidae). Температура их тела — около +34 °C, и это вполне благоприятные условия для развития M. leprae.
Вторгаясь в клетки броненосца, бактерия начинает размножаться, а животное умирает примерно через год, когда количество бактерий становится критически велико для нормального функционирования клеток кожи.
Специалисты из Университета штата Колорадо отправились в Бразилию, чтобы изучить механизм распространения опасного заболевания. Броненосцы охраняются законом, и бразильское правительство разрешило иммунологам исследовать лишь 30 особей. На первом этапе ученые рассмотрели только 16 (остальная часть квоты может понадобиться для дальнейших экспериментов). Одновременно были обследованы 146 бразильца из сельской местности.
Даже столь небольшая выборка подтвердила гипотезу: сначала люди заразили броненосцев, а теперь они возвращают им «медленную смерть». В Бразилии мясо броненосца традиционно используется в местной кухне, несмотря на запрет охотиться на этих животных. Около 65% людей в бразильском штате Пара едят броненосцев не реже одного раза в год. В других регионах блюда из них готовят, хоть и реже.
Существует множество рецептов, и если бы люди всегда подвергали мясо тепловой обработке — многих случаев заражений удалось бы избежать. Однако ученые выяснили, что многие едят печень и другие части броненосца сырыми, вместе с которыми в организм попадает инфекция.
В других семьях, поймав броненосца, его затем откармливают и ухаживают за ним — и этот контакт также относит человека к группе риска. По итогам своего исследования ученые обнаружили наличие антигенов к Mycobacterium leprae у 60% броненосцев (то есть у 10 из 16 особей) и у 63% людей (92 из 146).
Между тем в стране проживает более 207 миллионов человек. Ученые обращают внимание бразильского правительства на эти пугающие цифры, призывая уделять больше внимания здравоохранению. Посмотрите на растолстевшего броненосца, которому потребовалась диета.