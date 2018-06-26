  • Как охотились неандертальцы: новые открытия — новые трактовки
    Фото: MONREPOS Archaeological Research Centre and Museum
  • Как охотились неандертальцы: новые открытия — новые трактовки
    Dama dama geiselana Фото: Thomas Quine/Wikipedia
Наука

Как охотились неандертальцы: новые открытия — новые трактовки

Исследуя останки оленей, которых убили неандертальцы, немецкие ученые попробовали реконструировать технику охоты древних людей.
Анастасия Баринова
26 июня 2018 в 16:09
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Группа немецких специалистов под руководством известного археолога Сабины Годзински-Виндхойзер (Sabine Gaudzinski-Windheuser) изучала останки доисторических животных, обитавших 120 тысяч лет на территории нынешнего немецкого региона Ноймарк-Норд (Neumark-Nord).

Сама находка была сделана в 80-х годах, и тогда по фрагментам костей таза и шейного отдела позвоночника ученые установили, что кости принадлежали двум взрослым самцам вымершего вида оленей Dama dama geiselana.

  • Как охотились неандертальцы: новые открытия — новые трактовки

Новое исследование было проведено с учетом современных технологий. Выяснилось, что отверстия в костях зверей нанесены оружием, при этом нападавший находился на очень близком расстоянии. На это указывают глубина и направление повреждений, трещины на костях и другие признаки. Ученые также смогли реконструировать деревянное копье длиной 1,8 метров, а затем провели баллистические эксперименты с использованием туши оленя. Тесты показали, что для аналогичных ран необходим прямой удар, а при броске с расстояния повреждения будут иными.

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