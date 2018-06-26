Как охотились неандертальцы: новые открытия — новые трактовки
Группа немецких специалистов под руководством известного археолога Сабины Годзински-Виндхойзер (Sabine Gaudzinski-Windheuser) изучала останки доисторических животных, обитавших 120 тысяч лет на территории нынешнего немецкого региона Ноймарк-Норд (Neumark-Nord).
Сама находка была сделана в 80-х годах, и тогда по фрагментам костей таза и шейного отдела позвоночника ученые установили, что кости принадлежали двум взрослым самцам вымершего вида оленей Dama dama geiselana.
Новое исследование было проведено с учетом современных технологий. Выяснилось, что отверстия в костях зверей нанесены оружием, при этом нападавший находился на очень близком расстоянии. На это указывают глубина и направление повреждений, трещины на костях и другие признаки. Ученые также смогли реконструировать деревянное копье длиной 1,8 метров, а затем провели баллистические эксперименты с использованием туши оленя. Тесты показали, что для аналогичных ран необходим прямой удар, а при броске с расстояния повреждения будут иными.
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Gaudzinski-Windheuser et al: Experimental archaeological ballistic tests show #Neanderthals hunted deer at short range using thrusting spears.https://t.co/ys6RlwViZN
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— NatureEcoEvo (@NatureEcoEvo) 25 июня 2018 г.
В общей сложности в районе Ноймарк-Норд были найдены десятки тысяч костей древних животных, включая оленей, лошадей, коров и других крупных млекопитающих. Здесь также были обнаружены многочисленные каменные артефакты, свидетельствующие о присутствии неандертальцев в период между 135 000 и 115 000 лет назад.
В то время эта местность представляла из себя узкую лесную полосу, зажатую между озерами. Здесь, действительно, было бы сложно метать копье, зато прямое противостояние с животным при наличии эффективного оружия давало все шансы на победу.
У ученых нет единого мнения относительно методов охоты неандертальцев: помимо бросков издалека или выслеживания животных из засады, звучат даже версии о том, что эти гоминиды питались падалью, а инструменты использовали только для раздела туш. Не стоит сбрасывать со счетов и версию с ловушками — ловчими ямами.
Новое открытие не отвечает на все вопросы, а лишь дополняет знания о древнем представителе рода Люди (Homo): практика этой группы неандертальцев могла быть обусловлена рельефом, тогда как на открытых африканских саваннах гоминиды с тем же успехом могли метать копья на большие расстояния. Узнайте, как неандертальцы загрязняли окружающую среду.