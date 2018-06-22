В гробнице благородной китаянки похоронили ископаемого гиббона
Гробница благородной женщины, состоявшей в родстве с первым императором Китая, была найдена в провинции Шаньси. Вероятно, она была его бабушкой. Согласно высокому статусу покойной, в гробницу положили изделия из керамики, нефрита, золота и серебра, и, кроме того, различных ритуальных животных.
Ученые сравнивают захоронение с экзотическим зверинцем: в 12 ямах находились останки лошадей, азиатского черного медведя, леопарда, рыси, журавля и фрагмент черепа обезьяны — предположительно, гиббона, но специалисты сразу заметили различия с современными видами: более крупные зубы и низкий лоб. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение, ученые из Лондонского института зоологии создали трехмерную реконструкцию полного черепа примата, сравнив его с сотнями известных представителей семейства гиббонов.
Также был проведен сравнительный анализ зубов. В результате останки были отнесены к отдельному ископаемому роду, получившему название Junzi imperialis («благородный человек»).
В настоящее время гиббоны на территории Китая почти не встречаются, однако в древнем Китае обезьяны почитались как мудрые животные. Их изображения сохранились в старинных хрониках, но большинство выглядят не так, как современные. Находка позволяет узнать об одном из видов, обитавшем здесь тысячелетия назад.
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