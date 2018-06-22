  • В гробнице благородной китаянки похоронили ископаемого гиббона
    Фото: Sciencemag.org
  • В гробнице благородной китаянки похоронили ископаемого гиббона
    Фото: Sciencemag.org
Наука

В гробнице благородной китаянки похоронили ископаемого гиббона

В 2004 году в Китае была найдена гробница возрастом около 2300 лет. Помимо человеческих останков, в ней находились кости животных, и это позволило совершить удивительное открытие.
Анастасия Баринова
22 июня 2018 в 14:58
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Гробница благородной женщины, состоявшей в родстве с первым императором Китая, была найдена в провинции Шаньси. Вероятно, она была его бабушкой. Согласно высокому статусу покойной, в гробницу положили изделия из керамики, нефрита, золота и серебра, и, кроме того, различных ритуальных животных.

Ученые сравнивают захоронение с экзотическим зверинцем: в 12 ямах находились останки лошадей, азиатского черного медведя, леопарда, рыси, журавля и фрагмент черепа обезьяны — предположительно, гиббона, но специалисты сразу заметили различия с современными видами: более крупные зубы и низкий лоб. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение, ученые из Лондонского института зоологии создали трехмерную реконструкцию полного черепа примата, сравнив его с сотнями известных представителей семейства гиббонов.

  • В гробнице благородной китаянки похоронили ископаемого гиббона
    Фото: Sciencemag.org

Также был проведен сравнительный анализ зубов. В результате останки были отнесены к отдельному ископаемому роду, получившему название Junzi imperialis («благородный человек»).

В настоящее время гиббоны на территории Китая почти не встречаются, однако в древнем Китае обезьяны почитались как мудрые животные. Их изображения сохранились в старинных хрониках, но большинство выглядят не так, как современные. Находка позволяет узнать об одном из видов, обитавшем здесь тысячелетия назад.

Узнайте, как в Китае нашли останки великанов.

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