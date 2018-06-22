По небу над Центральной Россией пронесся суперболид: видео
В 4:20 по московскому времени жители Воронежской, Липецкой, Тульской, Курской и Орловской областей проснулись от громкого хлопка. Небо на несколько секунд было освещено яркой вспышкой. Некоторые предположили, что в атмосфере сгорел космический мусор, но специалисты опровергли это мнение. Заполнившие космос техногенные объекты вращаются и входят в атмосферу медленно, траектория их полета долгая: от 10 до 30 секунд. В данном же случае события развивались стремительно, то есть речь идет о падении метеорита. Падение метеоритов на Землю происходят нередко, но человек научился понимать это лишь в 1790 году, когда событие было признано официально. К настоящему времени известно, что ежегодно на поверхность планеты обрушивается около тысячи объектов. Найденные обломки редко весят более 0,5 килограмма. Объект, вспыхнувший в небе Центральной России 21 июня, был суперболидом: так называют метеоры яркостью более −4m (ярче, чем планета Венера). Точное место взрыва установлено: граница Тульской и Липецкой областей. Дымный след запечатлел европейский метеорологический спутник Meteosat. Ученые не исключают, что фрагменты объекта долетели до Земли: вспышка является моментом его разрыва. Самые крупные обломки могут составлять в диаметре около 15 см. Узнайте о древнейшем метеорите, найденном в Швеции.