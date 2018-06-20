Cпециальное освещение для летучих мышей: опыт Голландии
Возводя населенные пункты, человек вытесняет с этих территорий большинство животных. Лишь некоторые адаптируются к новым условиям и остаются жить по соседству. Однако техногенный фактор пагубно сказывается на представителях фауны. Например, птицы принимают городские огни за лунный свет, ориентируются на них и в итоге разбиваются о стеклянные и каменные панели.
Не меньшие сложности испытывают и летучие мыши: их основное время активности, ночь, перестала быть темной. Непривычный свет дезориентирует их, они не могут вести нормальный образ жизни, добывать пропитание и размножаться.
Администрация голландского города Цвидхок-Ньивкоп (Zuidhoek Nieuwkoop) решила позаботиться об этих животных и первой в мире реализовала спецпроект: особый тип освещения, не слепящий летучих мышей. Техническую сторону реализовали специалисты компании Signify совместно с Вагенингенским университетом. Фонари нового типа светят в красном цветовом диапазоне и работают на такой длине волны, которая не влияет на органы навигации летучих мышей. Цвидхок-Ньивкоп является частью европейской программы Natura 2000, объединяющей 28 стран ЕС. Ее цель — обеспечить долгосрочное выживание наиболее ценных и угрожаемых видов растений и животных. В окрестностях Цвидхок-Ньивкопа обитает множество редких представителей фауны, в том числе местные виды летучих мышей находятся под защитой.
Нововведение пошло на пользу не только природе, но и экономике города. Светодиодные фонари объединены в общую сеть, которая управляется дистанционно в режиме реального времени, то есть повышать или понижать уровень освещения можно оперативно, ориентируясь на погоду и загруженность улиц. А это, в свою очередь, позволяет сэкономить электроэнергию — по подсчетам специалистов, вплоть до 70%.
Узнайте о проблемах с летучими мышами в Великобритании.