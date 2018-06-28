Затмение «кровавой Луны» и другие астрономические события июля
9 мая Юпитер оказался в противостоянии с Солнцем, став третьим ярким объектом на ночном небе после Луны и Венеры. Этот день считается лучшим для его наблюдения, но хорошие условия сохраняются еще на протяжении нескольких месяцев, включая весь июль. Подобно звезде, Юпитер различим невооруженным глазом над юго-восточным горизонтом сразу после захода Солнца до утра.
Кроме того, 15 июля в ясную ночь можно увидеть Венеру, почти вплотную приблизившуюся к серпу Луны в юго-западной части неба.
Ежегодно со стороны созвездия Персея появляется метеорный поток, получивший название Персеиды. Он образован остатками «хвоста» кометы Свифта-Таттла. Обломки породы из ее ядра, попадая в атмосферу Земли, сгорают и вспыхивают, и это продолжается достаточно долго. Несмотря на то, что пик приходится на 12−13 августа, любоваться Персеидами можно уже начиная с 17 июля.
Кроме того, в это же время по небу проносится еще один метеорный поток — Южные дельта-Аквариды с радиантом в созвездии Водолея. В пик его активности, 29−30 июля, можно разглядеть до 16 метеоров в час.
Для изучения Солнца июль — один из самых благоприятных периодов в году. Наблюдения крупных пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить в телескоп, бинокль и даже невооруженным глазом — но обязательно с применением апертурного солнечного фильтра для защиты органов зрения. 13 июля 2018 года также произойдет частное затмение Солнца, но в России оно наблюдаться не будет. Читать далее
Настоящий подарок ждет любителей астрономии 27 июля 2018 года: Великое противостояние Марса совпадет с полным лунным затмением. В Московском планетарии напоминают, что Великое противостояние Марса случается раз в 15−17 лет: в это время планета приближается к Земле на минимальное расстояние, становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Луне и Венере.
Следующее подобное событие произойдет 15 сентября 2035 года, но оно не будет столь уникальным. Редчайшее совпадение с полным затмением Луны делает зрелище незабываемым. Более того, это будет самое длительное полное лунное затмение в XXI веке. Его продолжительность составит 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск), а полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск) и будет хорошо видна практически на всей территории России. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок. В фольклоре такое явление еще называют «кровавой» Луной.
И, наконец, в течение всего июля сохраняются идеальные условия для того, чтобы любоваться серебристыми облаками.