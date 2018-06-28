  • Затмение «кровавой Луны» и другие астрономические события июля
    Фото: NASA
  • Затмение «кровавой Луны» и другие астрономические события июля
    Фото: NASA
  • Затмение «кровавой Луны» и другие астрономические события июля
    Фото: Wikipedia
Наука

Затмение «кровавой Луны» и другие астрономические события июля

Июль — сам по себе интересный месяц для наблюдения звездного неба, но в 2018 году он также подарит редкие события: великое противостояние Марса и полное затмение Луны.
Анастасия Баринова
28 июня 2018 в 13:34

9 мая Юпитер оказался в противостоянии с Солнцем, став третьим ярким объектом на ночном небе после Луны и Венеры. Этот день считается лучшим для его наблюдения, но хорошие условия сохраняются еще на протяжении нескольких месяцев, включая весь июль. Подобно звезде, Юпитер различим невооруженным глазом над юго-восточным горизонтом сразу после захода Солнца до утра.

Кроме того, 15 июля в ясную ночь можно увидеть Венеру, почти вплотную приблизившуюся к серпу Луны в юго-западной части неба.

  • Затмение «кровавой Луны» и другие астрономические события июля
    Фото: Raymond Shobe/Flickr.com

Ежегодно со стороны созвездия Персея появляется метеорный поток, получивший название Персеиды. Он образован остатками «хвоста» кометы Свифта-Таттла. Обломки породы из ее ядра, попадая в атмосферу Земли, сгорают и вспыхивают, и это продолжается достаточно долго. Несмотря на то, что пик приходится на 12−13 августа, любоваться Персеидами можно уже начиная с 17 июля.

Кроме того, в это же время по небу проносится еще один метеорный поток — Южные дельта-Аквариды с радиантом в созвездии Водолея. В пик его активности, 29−30 июля, можно разглядеть до 16 метеоров в час.

Для изучения Солнца июль — один из самых благоприятных периодов в году. Наблюдения крупных пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить в телескоп, бинокль и даже невооруженным глазом — но обязательно с применением апертурного солнечного фильтра для защиты органов зрения. 13 июля 2018 года также произойдет частное затмение Солнца, но в России оно наблюдаться не будет. Читать далее

Тоже интересно

Самые дорогие города мира: новый рейтинг

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Тоже интересно
Как молнии выглядят из космоса: видео
Как молнии выглядят из космоса: видео
Незабываемый город
Незабываемый город