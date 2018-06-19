Загадка древних римлян: в Англии найдены человеческие останки с отрубленными ногами
В Англии ведется модернизация автомагистрали от Кембриджа до Хантингтона. Перед началом работ местность должны изучить археологи, и эту задачу выполняют специалисты из организации Mola Headland Infrastructure.
К настоящему времени они уже обнаружили в Соединённом Королевстве множество важных артефактов — свидетельства древних методов земледелия, керамические печи, руины зданий типа хендж, могильники, серьги и другие украшения.
Наиболее интересное открытие было совершено недавно: ученые нашли захоронение, которому не могут дать объяснения. Останки относятся к поздней римской эпохе либо к раннему англосаксонскому периоду, начавшемуся в V веке. Два мужских скелета лежали под прямым углом друг ко другу; при взгляде сверху положение их тел напоминало букву Т.
У обоих были ампутированы ноги, а пробитые черепа были повернуты в сторону друг друга. Кроме того, в 50 метрах от этого могильника, на дне римского колодца, находился еще один торс без ног и таза.
Никаких следов постоянных жилищ и зданий римского периода в этой местности найдено не было, поэтому археологи полагают, что здесь завоеватели делали временный лагерь. Однако причина странного захоронения не совсем очевидна даже с учётом нравов военного времени.
Возможно, пленникам отрубили ноги еще при жизни, чтобы они не смогли убежать, а может быть, жестокая процедура была наказанием за их проступки и/или устрашающей мерой для остальных людей. Черепа могли разрушиться и после смерти, но не исключено, что именно эта травма стала для погибших смертельной. Находку еще предстоит исследовать детально.
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