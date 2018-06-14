  • Самый большой в мире бумажный самолет поднялся в воздух: видео
    Фото: Jerry Beck/Facebook
  • Самый большой в мире бумажный самолет поднялся в воздух: видео
    Фото: Jerry Beck/Facebook
  • Самый большой в мире бумажный самолет поднялся в воздух: видео
    Фото: Jerry Beck/Facebook
  • Самый большой в мире бумажный самолет поднялся в воздух: видео
    Фото: Jerry Beck/Facebook
Наука

Самый большой в мире бумажный самолет поднялся в воздух: видео

В аэропорту американского города Фичбург в воздух поднялся необычный самолет. Он полностью сделан из бумаги и покрыт рисунками.
Анастасия Баринова
14 июня 2018 в 15:46
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Бумажный самолет массой 680 кг создан 4500 добровольцами в возрасте от 2 до 92 лет. Идею предложил житель Фичбурга Джерри Бек — художник и арт-директор местного музея Revolving. Она преследовала несколько целей: побить рекорд книги Гиннесса, объединить людей и дать им возможность самореализации.

Коллективная работа по созданию гигантского самолета заняла четыре года, и желающих оказалось так много, что план был пересмотрен в сторону увеличения. Вместо задуманных 15 метров арт-объект достиг длины 19,5 метра. На каркас из бамбука и гофрированного картона люди укрепляли рисунки, коллажи, оригами, фотографии и любые творческие поделки на основе бумаги.

В дальнейшей реализации замысла приняли участие сотрудники Массачусетского музея и городского аэропорта. В присутствии представителей Книги рекордов самолет оторвался от земли при помощи подъемного крана.

Предыдущий рекордный бумажный самолет был создан студентами и преподавателями Брауншвейгского технического университета в 2013 году; в длину он достигал 18 метров.

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