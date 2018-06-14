Новая теория развития леворукости
Моторные навыки левой и правой рук отличаются. Чаще всего преобладающей рукой является правая, но на планете также живет и немало левшей. Сколько именно — ученым пока подсчитать не удается. По разным данным, они составляют от 5 до 30% человечества. Не установлены и причины развития организма подобным образом.
Известно, что деятельность правой руки регулируется левым полушарием головного мозга, поэтому преобладание левой руки может быть следствием его неправильного развития во время беременности. Специалисты предлагают несколько гипотез: стресс матери, высокие дозы тестостерона, ультразвук и даже выработавшиеся эволюционно механизмы ассиметрии. А британские ученые нашли особый ген левшей.
Свою версию предложили исследователи из Рурского университета. Изучая движения, которые совершают эмбрионы в утробе матери, они заметили, что у плода преобладающая рука появляется на самых первых неделях развития. Между тем головной мозг до 15-й недели еще не связан со спинным и не контролирует движения тела. Для закрепления своего вывода специалисты проанализировали экспрессию генов в спинном мозге на 8−12-й неделях беременности. Им удалось выявить значительные различия в левом и правом сегментах спинного мозга, которые коррелировали с преобладающей рукой плода.
Почему спинной мозг развивается тем или иным путем, ученые не знают, но они уверены, что причиной является не какой-то особый ген, а эпигенетика: изменение экспрессии генов под влиянием сторонних факторов, окружающей среды или каких-либо обстоятельств — так, как это происходит в мире живой природы. Например, у домашних куриц и голубей правый глаз развит значительно лучше левого, что объясняется положением яйца. Чаще всего птицы откладывают их таким образом, что правый глаз зародыша направлен в сторону полупрозрачной скорлупы, а левый — к земле. В тех случаях, когда положение яиц меняется, визуальную информацию начинает лучше воспринимать левый глаз, а из яиц, инкубировавшихся в темноте, появляются птенцы с одинаково зоркими глазами.
Узнайте о других левшах среди животных.