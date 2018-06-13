Какой могла бы быть идеальная женщина
Профессор Бирмингемского университета, анатом и антрополог Элис Робертс на протяжении многих лет изучает историю эволюции и палеопатологию — науку о болезнях ископаемых организмов (человека, животных, растений). Она также ведет научно-популярные программы на телеканале BBC, и один из ее новых фильмов называется Can Science Make Me Perfect? — «Может ли наука сделать меня идеальным»?
Еще 25 лет назад ученый задумалась, почему человек столь восприимчив к различным заболеваниям, и предложила модифицировать тело с учетом всего лучшего, что есть в мире фауны. На основе своего научного опыта и консультаций с коллегами она разработала «улучшенную» модель собственного тела, лишенную эволюционных недостатков и наделенную полезными чертами животных. С визуализацией идеи помог известный скульптор Скотт Итог (Scott Eaton).
Вместо привычной нам кожи Робертс предлагает покров рептилий: он отлично защищает от ультрафиолета. Система дыхания позаимствована у птиц: они эффективнее поглощают кислород. Для уменьшения вероятности инфаркта идеальный прототип получил мощное сердце и дополнительные артерии. Образцом острого слуха автор посчитала летучих мышей — и снабдила идеал большими ушными раковинами, а для увеличения скорости бега ноги заменены на страусиные лапы. Наиболее заметной внешней модификацией является сумка кенгуру, необходимая для вынашивания потомства.
Кроме того, в создание «нового человека» внесли свой вклад осьминоги, шимпанзе и другие животные. Лондонский научный музей заказал копию усовершенствованного тела, чтобы включить его в свою экспозицию.
Создавая «идеальную женщину», Робертс ориентировалась на свои приоритеты. Между тем сама идея заключает в себе множество вариантов. Например, черви могли бы научить людей отращивать конечности.