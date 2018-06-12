  • Динозавры нашего времени
    Перед вами цифровая трехмерная модель «первоптицы» — археоптерикса, сделанная биологом Райаном Карни с помощью техники рентгеновского сканирования и фотограмметрии окаменелости в рамках программы National Geographic Emerging Explorer. Форма крыльев воссоздана по отпечаткам перьев (одно из которых показано на иллюстрации), принадлежащих этому животному возрастом 150 миллионов лет. Фото: Райан Карни, Университет Южной Флориды
  • Динозавры нашего времени
    Контур древнего стрижа, словно призрачная тень, отпечатался на обнаруженной в Германии каменной плитке возрастом 48 миллионов лет. Стрижи и колибри происходят от общего предка, вероятно жившего в самом начале кайнозойской эры. Фотография сделана в Зенкенбергском музее естественной истории, Франкфурт-на-Майне, Германия
  • Динозавры нашего времени
    Питались ли динозавры, подобные этим дромеозаврам, древними родственниками уток — вегависами — в Антарктиде? Ледяной континент выглядел совершенно иначе 67 миллионов лет назад. По окаменелостям вегависа можно сказать, что эта птица была чрезвычайно похожа на современных уток. Отпечаток скелета вегависа — древнейшие на сегодня бесспорные остатки представителя ныне живущей группы птиц. Моника Серрано, NGM staff; Патрисиа Хили. Графика: Рауль Мартин; Источники: Джулия Кларк, Техасский университет в Остине; Марсело Леппе, Чилийский институт Антарктики; Джадд Э. Кейс, Университет Восточного Вашингтона
Наука

Динозавры нашего времени

Современные птицы служат живым доказательством того, что не все динозавры вымерли, несмотря на самые разные катаклизмы, случившиеся на Земле за последние 66 миллионов лет.
Текст: Виктория Джаггард Фото: Роберт Кларк
12 июня 2018 в 10:04

Мангровые леса, раскинувшиеся зелеными шатрами над белоснежными песчаными пляжами и разноцветными отелями на побережье мексиканского штата Юкатан, стали настоящим раем как для птиц, так и для любителей понаблюдать за ними. Поросшие деревьями водные топи, расположенные на основном миграционном пути пернатых — настоящая тихая гавань для миллионов птиц, ежегодно совершающих межконтинентальные перелеты между Америками.

Моим гидом к птичьей точке отдыха стал Луи Салинас-Пеба, ученый из местного отделения Национального автономного университета Мексики. Хотя Луи по образованию ботаник, он научился мастерски распознавать птиц (а еще — говорить тихо и мягко, чтобы не распугать объекты наблюдения) и мог назвать практически любой из многочисленных видов пернатых, представители которых попадались нам на глаза в мангровых зарослях. Луи прекрасно определяет птиц и по пению. Смешение местных видов и залетных пернатых, поражает: на одной территории встречаются и голубокрылые чирки из Канады, и местные юкатанские кактусовые крапивники, а среди высоких красных фламинго то и дело снуют крошечные колибри — мексиканские дорихи.

Воздух вибрирует от гортанных сигналов тревоги, издаваемых бразильскими и ушастыми бакланами: птицы кричат все громче и настойчивее по мере приближения нашей маленькой лодки к их гнездам. Вдруг несколько бакланов в блестящем черном оперении взмывают в небо, притягивая мой взгляд…

MM8627_171212_03414.jpg Согласно последним данным молекулярной биологии и палеонтологии, разнообразные современные птицы — страусы, утки и куры — берут начало от трех групп птиц, возникших в конце мелового периода. Фотографии сделаны на фермах Roaming acres, Лафайетт, штат Нью-Джерси (страус) и Little Ghent, Гент, штат Нью-Йорк (утка, петух).

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№176, май 2018).
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