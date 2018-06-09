След Чернобыля: уровень радиации в молоке превышает норму
Уровень радиации в молоке, которое производится в нескольких регионах Украины, превышает норму. Это устaновили ученые из исследовательской лаборатории Greenpeace при Эксетерском университете (Великобритания). Научная работа велась совместно со специалистами из украинского НИИ сельскохозяйственной радиологии.
Анализ проводился на 14 фермах в Ровненской области, расположенных на расстоянии около 200 км от Чернобыльской АЭС. При том, что уровень радиационного загрязнения почвы оказался не слишком высоким, в коровьем молоке был найден радиоактивный цезий-137.
Photo credit Denis Sinyakov/Greenpeace
Так, в шести поселках количество цезия превышало безопасную дозу для взрослых (100 беккерелей на литр), а в восьми было больше 40 Бк/л — безопасного показателя для детей. Между тем именно дети — основные потребители молочной продукции. Самая высокая концентрация составила около 500 Бк/л (что в пять раз выше нормы для взрослого организма). Ученые замечают, что постоянное употребление такого молока способствует накоплению радиоактивного вещества в организме.
В статье перечислены способы свести опасное воздействие цезия к минимуму: например, добавлять в корм коров ферроцин — препарат, который связывает цезий и выводит его из организма. Эти меры не ударят по бюджету страны: в пересчете на 8 300 человек, проживающих в шести самых загрязненных деревнях, затраты на одного жителя не превысят 10 евро в год.
Посмотрите, как выглядит радиация.