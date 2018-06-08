  • Как молнии выглядят из космоса: видео
    Фото: NASA
  • Как молнии выглядят из космоса: видео
    Фото: NASA
  • Как молнии выглядят из космоса: видео
    Фото: NASA
  • Как молнии выглядят из космоса: видео
    Фото: NASA
Наука

Как молнии выглядят из космоса: видео

Спутники NASA серии GOES ведут наблюдения за погодой. Один из инструментов позволяет отслеживать формирование штормов.
Анастасия Баринова
8 июня 2018 в 11:50
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В ноябре 2016 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был запущен первый спутник серии GOES (англ. Geostationary Operational Environmental Satellite). В его задачи входит проведение атмосферных и поверхностных измерений для прогнозирования погоды в Западном полушарии, слежение за бурями, мониторинг космической погоды и метеорологические исследования. Первые снимки он сделал 14 февраля 2017 года. Спустя год к нему присоединился второй подобный аппарат, получивший название GOES-17. С помощью полученных им данных специалисты NASA показали детальный вид молний на линии штормов, которые сформировались над Великими равнинами США 9 мая.


Оба спутника GOES оснащены геостационарным регистратором молний: сверхсовременным инструментом, который может делать 500 фотографий в секунду. Он способен фиксировать все виды грозовой активности, включая атмосферные разряды между облаков, что сильно упрощает обнаружение и прогнозирование молний.

GOES-17 рассчитан на 15 лет работы в космосе, но в эти дни решается его дальнейшая судьба. Недавно стало известно о возникших технических проблемах: у аппарата отказала система охлаждения, и это сильно снижает его производительность.

Узнайте, куда чаще всего бьют молнии.

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