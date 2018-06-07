Люди на фоне огромной Луны: как сделаны эти кадры?
Фотограф Дэниэль Лопес (Daniel López) отправился на гору Тейде — высочайшую точку Испании (3718 м), расположенную на острове Тенерифе. Съемки велись на следующий день после полнолуния, то есть диск Луны еще был виден полностью. Плодом усилий фотографа стал фантастический и немного пугающий видеоролик.
Опубликовав видео, специалисты NASA подчеркнули, что никаких спецэффектов и монтажа его автор не применял. Необычность зрелища обусловлена тем, что Лопес, удачно выбрав время и место, использует телеобъектив — технику, предназначенную для увеличения удаленных предметов, и вследствие этого визуально меняется дистанция между ними и наблюдателем. Таким образом, Луна, как ей и положено, остается на расстоянии около 384 000 км от Земли, а кажущиеся крохотными люди, также наблюдающие ее с вершины горы, находятся в 16 км от фотографа.
Даже скорость движения Луны, которая кажется угрожающей, не является результатом искусственного ускорения видео. Это лишь результат вращения Земли, которое незаметно невооруженным глазом при обычных обстоятельствах, но в случае искаженного телеобъективом расстояния становится четко видна и скорость вращения планеты.
Посмотрите, как выглядит «кровавая Луна».