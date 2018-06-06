Как истуканы острова Пасхи получили свои шляпы?
Каменные монолитные статуи на острове Пасхи (Рапануи) в Тихом океане изучены достаточно хорошо. Изваяния высотой от 3 до 12 метров были высечены в период между 1250 и 1500 годами из местных вулканических пород. Некоторые из них имеют круглые цилиндры «пукао» (пучок волос), изготовленные из базальтовой пемзы — чаще всего, красной. Все пукао добавлены к статуям после их установки на постоянное место: не ранее
Ученые называют две возможные причины: подчеркнуть более высокий статус изображенного персонажа, либо же указать на необходимость проводить здесь особые ритуалы. Еще одна версия называет пукао не головным убором, а прической: для мужчин, населявших Рапануи в прошлом, длинные волосы символизировали принадлежность к высшим слоям.
Так или иначе, до недавних пор оставалось непонятным, каким образом люди поднимали цилиндры массой около 10 тонн при отсутствии современных инструментов. Ответ на этот вопрос дали исследователи из Бингемтонского университета в США. Они предположили, что после изготовления пукао в одной из каменоломен у подножья вулканов рапануйцы катили их по земле к статуе. Затем для подъема они могли использовать технику парбаклин (от английского parbuckling: подъем двойным стропом).Наиболее известным примером является операция по подъему лайнера «Коста Конкордия» у берегов острова Джильо.
Парбаклин мог быть известен и рапануйцам, притом задолго до того, как эту технику открыли для себя моряки Старого света. В этом случае канат оборачивался вокруг цилиндра; затем, придерживая оба конца каната на верхней части рампы, строители тянули один из них по наклонной поверхности. Чтобы проверить это предположение, ученые создали 3D-модели моаи и пукао и успешно воспроизвели установку каменной шапки на темя статуи.
Оказалось, что метод не требует особых усилий: с подъемом даже самого тяжелого головного убора весом в 12 тонн могут справиться всего 15 человек.
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