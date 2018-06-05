25 часов в сутках: как это возможно?
Движение Земли в космическом пространстве, скорость ее вращения вокруг своей оси и другие факторы зависят от небесных тел, чья гравитация оказывает влияние на нашу планету. Изучая горные породы, сохранившие информацию о миллионах лет истории Земли, группа американских ученых смогла вычислить расстояние, на котором Луна находилась 1,4 миллиарда лет назад. Это, в свою очередь, позволило рассчитать продолжительность дня в прошлом.
Ученые применили метод под названием астрохронология, который объединяет астрономическую теорию с геологическими наблюдениями. В исследуемых породах они рассматривали соотношение меди и алюминия, что не только показывает климатические изменения в широкой исторической перспективе, но и позволяет понять вариации вращения Земли вокруг оси, колебания, циклы солнечных пятен и множество других явлений.
Выяснилось, что за последние 1,4 миллиарда лет Луна отдалилась от Земли на 44 тысячи километров, и сейчас дистанция превышает 384 тыс. километров. При этом тогда наша планета совершала полный оборот вокруг своей оси значительно быстрее, чем в наше время: каждые 18 часов и 41 минуту против нынешних 23 часов 56 минут 4 секунд. Иначе говоря, когда Луна располагалась к Земле ближе, та вращалась медленнее и сутки были короче. В среднем, протяженность дня на Земле начиная с докембрийского периода росла примерно на одну 74-тысячную долю секунды в год.
Луна продолжает удаляться от Земли и сейчас (дистанция растет на 3,82 см в год), то есть примерно через 200 миллионов лет сутки будут состоять из 25 часов. Узнайте, сколько Луне лет.