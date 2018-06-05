Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа
Фуэго расположен в западной части Гватемалы неподалеку от города Антигуа. Он лежит в цепи вулканов, протянувшихся вдоль тихоокеанского побережья, являясь частью базальтового вулканического комплекса. Его имя, Volcán de Fuego, с испанского переводится как «вулкан огня». Он считается одним из самых активных в стране: только с начала XXI века Фуэго извергался пять раз.
Нынешнее извержение, начавшееся 3 июня, стало самым трагическим за несколько минувших столетий: к настоящему времени известно о 69 погибших и более 300 пострадавших. Большее число жертв было только в 1717 году: тогда одновременное извержение Фуэго и соседнего вулкана Агуа разрушило целый город, и количество умерших даже не смогли подсчитать. А все последующие стихийные бедствия подобного рода в основном приводили к уничтожению хозяйственных объектов и эвакуации людей.
В эти дни также извергается гавайский вулкан Килауэа, лежащий в 7 тысячах километрах к западу, практически по прямой линии от Фуэго, и многие предположили, что оба явления связаны.
Эксперты поясняют, что это не так. Килауэа относится к щитовым вулканам и, в отличие от Фуэго, не находится в Тихоокеанском огненном кольце — наиболее интенсивной сейсмической зоне в мире. Он извергается непрерывно на протяжении нескольких десятков лет, его лава течет медленно, позволяя прогнозировать развитие событий и избегать жертв.
Фуэго же не заявлял о себе с 2015 года. Когда он пробудился 3 июня, никаких признаков того, что извержение будет мощным, не было, и местные власти даже не стали предлагать эвакуацию: жителям ближайших деревень было порекомендовано лишь надеть маски и укрыть свое имущество. А когда начались выбросы лавы, пепла и камней, оказалось поздно — они двигались слишком стремительно, не дав людям шанса на спасение.
Сейчас специалисты говорят о затухании вулканической активности Фуэго, но его 16-часовое извержение стало лишь верхушкой айсберга. Вслед за тем в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,2, и даже по окончании этой серии стихийных бедствий Гватемала еще долго будет испытывать их последствия. Вулканический пепел смешается с рыхлой почвой, а затем эта масса под влиянием осадков превратится в оползни и сели. А та часть пепла, которая останется в воздухе, продолжит оказывать воздействие на здоровье людей.