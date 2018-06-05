  • Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа
    Фото: hippiecaviar/Instagram
  • Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа
    Фото: betzyguzman_/Instagram
  • Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа
    Фото: tanlines_swim/Instagram
  • Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа
    Фото: david__0491/Instagram
  • Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа
    Фото: mercer.david/Instagram
  • Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа
    Фото: mercer.david/Instagram
  • Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа
    Фото: NASA Earth Observatory
  • Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа
    Фото: NASA Earth Observatory
Наука

Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа

В эти дни Гвателмала скорбит по 69 погибшим в результате извержения Фуэго — стратовулкана, входящего в число самых активных на планете.
Анастасия Баринова
5 июня 2018 в 13:29

Фуэго расположен в западной части Гватемалы неподалеку от города Антигуа. Он лежит в цепи вулканов, протянувшихся вдоль тихоокеанского побережья, являясь частью базальтового вулканического комплекса. Его имя, Volcán de Fuego, с испанского переводится как «вулкан огня». Он считается одним из самых активных в стране: только с начала XXI века Фуэго извергался пять раз.

Нынешнее извержение, начавшееся 3 июня, стало самым трагическим за несколько минувших столетий: к настоящему времени известно о 69 погибших и более 300 пострадавших. Большее число жертв было только в 1717 году: тогда одновременное извержение Фуэго и соседнего вулкана Агуа разрушило целый город, и количество умерших даже не смогли подсчитать. А все последующие стихийные бедствия подобного рода в основном приводили к уничтожению хозяйственных объектов и эвакуации людей.

В эти дни также извергается гавайский вулкан Килауэа, лежащий в 7 тысячах километрах к западу, практически по прямой линии от Фуэго, и многие предположили, что оба явления связаны.

  • Почему вулкан в Гватемале опаснее гавайского Килауэа

Эксперты поясняют, что это не так. Килауэа относится к щитовым вулканам и, в отличие от Фуэго, не находится в Тихоокеанском огненном кольце — наиболее интенсивной сейсмической зоне в мире. Он извергается непрерывно на протяжении нескольких десятков лет, его лава течет медленно, позволяя прогнозировать развитие событий и избегать жертв.

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