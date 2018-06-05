Дюнное море Алжира: вид из космоса
На левой части фотографии, сделанной с борта МКС, показана самая сухая часть пустыни Сахара (первый снимок вверху). Протяженность дюн на этом снимке составляет чуть более 100 км. Песчаные гряды, закрепленные редкими злаками и разделенные глинистыми проходами, достигают трехсотметровой высоты и имеют строго прямую форму, что объясняется направленным действием ветра с севера.
Дюнное поле, резко обрываясь, переходит в темные холмы, лежащие вдоль границы между Алжиром и Ливией. Здесь видны многочисленные каналы: после дождей они наполняются водой, которая течет к окраине поля. Отчетливая граница обозначает линию между зоной, где ландшафт сформирован ветром, и зоной, где преобладает движение воды.
«Эрг» — слово из арабского языка, означающее «дюнное» или «песчаное море». Эрги сконцентрированы преимущественно в двух областях: между 40° и 20° с.ш. и 20° и 40° ю.ш., при этом крупнейший — Большой Восточный Эрг — находится на территории Алжира и частично — Туниса и Ливии. В настоящее время его площадь превышает 100 000 км². Здесь было открыто несколько нефтяных и газовых месторождений, а на его северной окраине обнаружены руины римских военных лагерей и участки древних караванных путей.
Узнайте, что такое «глаз Сахары».