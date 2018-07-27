Наука

Настоящее будущее

Вместе с Honor рассказываем о том, каким видели будущее писатели-фантасты XX века и как их смелые предположения сбываются сегодня.
Партнерский материал
27 июля 2018 в 13:35
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  • Настоящее будущее

Мы шутим про восстание машин, советуемся с электронными помощниками, оставляем дома за старшего шустрый робот-пылесос и договариваемся с духовкой о нужной степени прожарки курицы. Гаджеты, электроприборы, автомобили и прочие достижения современности стали лучшими друзьями человека. Без них не обходится ни одно действие, а выход из дома без смартфона грозит сердечным приступом от волнения за непроверенную почту. С течением прогресса аппетит людей возрос до космических масштабов. Появились мечты о новых галактиках и знакомстве с внеземными цивилизациями. Мы стали выдвигать самые невероятные версии собственного будущего: правда ли, что через 100 лет можно будет нестись по орбите на сверхскоростной капсуле и разговаривать со своим инопланетным товарищем с помощью устройства, читающего мысли?

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Самые смелые мысли о будущем выдвигали в своих произведениях писатели-фантасты. Множество из их предположений сбылось спустя 30−60 лет после публикаций книг.

Один из самых известных писателей XX века Рэй Брэдбери в «Марсианских хрониках» предрек появление мобильной связи: «Люди получили доступ к неограниченным возможностям для общения друг с другом. Стоит нажать на кнопку — и можно поговорить с кем угодно из своих друзей, родственников, приятелей, с любым человеком из любой точки земного шара».

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