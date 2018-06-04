SpaceX отложила первый туристический полет к Луне
В феврале 2017 года основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил о планах по запуску космического корабля с людьми на борту к Луне. На тот момент будущие космонавты-любители даже частично оплатили свое участие.
Для полета готовится обновленная версия пассажирского модуля Crew Dragon, которую выведет в космос ракета-носитель Falcon Heavy. Экспедиция не предполагает высадку на поверхность нашего спутника: согласно программе, аппарат должен совершить виток вокруг Луны, немного углубиться в межзвездное пространство, а затем взять курс на Землю.
В эти дни стало известно о том, что срок первого коммерческого полета передвинут на середину 2019 года. Сама SpaceX официального сообщения об этом не выпустила; об изменении планов стало известно из публикации The Wall Street Journal. Издание ссылается на слова пресс-секретаря компании Джеймса Глисона: «SpaceX все еще собирается отправить частных лиц в полет вокруг Луны, интерес клиентов только растет».
Причины переноса запуска на целый год вперед неизвестны; более того, не исключается и дальнейшее изменение сроков.