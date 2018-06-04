  • SpaceX отложила первый туристический полет к Луне
    Фото: SpaceX
  • SpaceX отложила первый туристический полет к Луне
    Фото: SpaceX
Наука

SpaceX отложила первый туристический полет к Луне

Не так давно компания SpaceX заявляла о планах по отправке туристов на орбиту Луны в 2018 году. Теперь планы оказались пересмотрены.
Анастасия Баринова
4 июня 2018 в 17:27

В феврале 2017 года основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил о планах по запуску космического корабля с людьми на борту к Луне. На тот момент будущие космонавты-любители даже частично оплатили свое участие.

Для полета готовится обновленная версия пассажирского модуля Crew Dragon, которую выведет в космос ракета-носитель Falcon Heavy. Экспедиция не предполагает высадку на поверхность нашего спутника: согласно программе, аппарат должен совершить виток вокруг Луны, немного углубиться в межзвездное пространство, а затем взять курс на Землю.

В эти дни стало известно о том, что срок первого коммерческого полета передвинут на середину 2019 года. Сама SpaceX официального сообщения об этом не выпустила; об изменении планов стало известно из публикации The Wall Street Journal. Издание ссылается на слова пресс-секретаря компании Джеймса Глисона: «SpaceX все еще собирается отправить частных лиц в полет вокруг Луны, интерес клиентов только растет».

Причины переноса запуска на целый год вперед неизвестны; более того, не исключается и дальнейшее изменение сроков.

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