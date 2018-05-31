Летнее солнцестояние и другие астрономические события июня
До 21 июня Солнце движется по созвездию Тельца, а затем переходит в созвездие Близнецы и остается в нем до конца месяца. Продолжительность дня увеличивается от 17 часов 11 минут в начале месяца до 17 часов 33 минуты в день солнцестояния. Солнце в этот день как бы замирает в верхней точке максимального склонения: 23,5°. На широте Санкт-Петербурга начинаются белые ночи, а севернее 66-й широты наступает полярный день. Благоприятные условия для наблюдения звездного неба остаются лишь в южных районах страны, а для средних широт глубокое звездное небо откроется лишь к концу июля.
27 июня года Сатурн вступит в противостояние с Солнцем. В этот день расстояние планеты от Земли составит 9,05 а.е. (1 353 860 730 км), и даже в самый простой любительский телескоп можно будет увидеть кольца и крупнейший спутник Сатурна, Титан.
Среди других астрономических событий июня — летние Боотиды. Имя этому метеорном потоку дано в честь латинского названия созвездия Волопаса (Boötes), в котором находится его радиант. Июньские Боотиды были рекордно активны в 1916, 1921 и 1927 годах: до 100 метеоров в час. В последующие годы наблюдалось не более 2 метеоров в час, но в 1998 году активность повторилась. Нынешним летом прогнозируется до 10 метеоров в час. Кроме того, в широтах между 43° и 65° (северной и южной широты) летом наступают идеальные условия для наблюдения серебристых облаков: разреженных и самых высоких, возникающих в мезосфере, на расстоянии более 80 километров от поверхности Земли. Это настолько высоко, что они отражают свет даже после захода Солнца. И хотя они могут появляться в течение всего летнего периода — наибольшая вероятность увидеть это явление приходится на конец июня.
16 июня исполнится 55 лет полету Валентины Терешковой на космическом корабле «Восток-6». Она стала первой женщиной-космонавтом и шестым по счету советским космонавтом.
И, наконец, месяц завершается астрономическим праздником — Международным Днем астероида. В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН официально зарегистрировала 30 июня в этом качестве: 110 лет назад в этот день на Землю упал Тунгусский метеорит. Сейчас 30 июня по всей планете проводится широкая информационная кампания, нацеленная на освещение астероидной опасности и возможные методы предотвращения столкновений астероидов с Землей.