  • Летнее солнцестояние и другие астрономические события июня
    Фото: O Palsson/Flickr.com
  • Летнее солнцестояние и другие астрономические события июня
    Фото: Wikipedia
  • Летнее солнцестояние и другие астрономические события июня
    Созвездие Волопас из Атласа «Urania's Mirror» (London, 1825)
  • Летнее солнцестояние и другие астрономические события июня
    Фото: Матвеев Игорь
Наука

Летнее солнцестояние и другие астрономические события июня

Несколько интересных астрономических событий и памятных дат ждет любителей звездного неба в июне.
Анастасия Баринова
31 мая 2018 в 16:51

До 21 июня Солнце движется по созвездию Тельца, а затем переходит в созвездие Близнецы и остается в нем до конца месяца. Продолжительность дня увеличивается от 17 часов 11 минут в начале месяца до 17 часов 33 минуты в день солнцестояния. Солнце в этот день как бы замирает в верхней точке максимального склонения: 23,5°. На широте Санкт-Петербурга начинаются белые ночи, а севернее 66-й широты наступает полярный день. Благоприятные условия для наблюдения звездного неба остаются лишь в южных районах страны, а для средних широт глубокое звездное небо откроется лишь к концу июля.

27 июня года Сатурн вступит в противостояние с Солнцем. В этот день расстояние планеты от Земли составит 9,05 а.е. (1 353 860 730 км), и даже в самый простой любительский телескоп можно будет увидеть кольца и крупнейший спутник Сатурна, Титан.

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