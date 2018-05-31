Общий предок ящериц и змей оказался старше на 75 миллионов лет!
Международная группа ученых исследовала окаменелости Megachirella wachtleri, которые были найдены в 2003 году в Доломитовых Альпах. Тогда, 15 лет назад, находку классифицировали как лепидозавроморфа (лат. Lepidosauromorpha) — представителя инфракласса пресмыкающихся (куда также входят ящерицы, змеи и гаттерии). Считалось, что эти животные появились в середине Юрского периода — 168 млн лет назад.
Однако недавно ученые установили, что останки из Альп куда древнее: Мегакирелла оказалась далеким предшественником современных рептилий, который жил более 240 миллионов лет назад. Это пресмыкающееся — предок приблизительно 10 000 современных видов!
В рамках нового исследования ученые провели компьютерную томографию, создав трехмерную модель скелета. На основе этого удалось установить, что животное имеет две анатомические особенности, характерные только для представителей чешуйчатых (лат. Squamata): особое строение костей черепа и ключицы.
До этого открытия самые древние окаменелости чешуйчатых датировались возрастом около 168 миллионов лет назад. Принадлежность M.wachtleri к чешуйчатым делает этот отряд на 75 млн лет старше, при этом ученые предположили, что даже мегакирелла не является самым старым представителем чешуйчатых.