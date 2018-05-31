  • Общий предок ящериц и змей оказался старше на 75 миллионов лет!
    Фото: Davide Bonadonna/University of Bristol
  • Общий предок ящериц и змей оказался старше на 75 миллионов лет!
    Фото: Science Museum, Trento, Italy
  • Общий предок ящериц и змей оказался старше на 75 миллионов лет!
    Фото: Ghedoghedo/Wikipedia
Наука

Общий предок ящериц и змей оказался старше на 75 миллионов лет!

Палеонтологи из Бристольского университета вместе с зарубежными коллегами уточнили возраст отряда чешуйчатых: эти животные обитали на Земле куда раньше, чем считалось до сих пор.
Анастасия Баринова
31 мая 2018 в 14:14
6

Международная группа ученых исследовала окаменелости Megachirella wachtleri, которые были найдены в 2003 году в Доломитовых Альпах. Тогда, 15 лет назад, находку классифицировали как лепидозавроморфа (лат. Lepidosauromorpha) — представителя инфракласса пресмыкающихся (куда также входят ящерицы, змеи и гаттерии). Считалось, что эти животные появились в середине Юрского периода — 168 млн лет назад.

Однако недавно ученые установили, что останки из Альп куда древнее: Мегакирелла оказалась далеким предшественником современных рептилий, который жил более 240 миллионов лет назад. Это пресмыкающееся — предок приблизительно 10 000 современных видов!


В рамках нового исследования ученые провели компьютерную томографию, создав трехмерную модель скелета. На основе этого удалось установить, что животное имеет две анатомические особенности, характерные только для представителей чешуйчатых (лат. Squamata): особое строение костей черепа и ключицы.

  • Общий предок ящериц и змей оказался старше на 75 миллионов лет!
    Фото: Tiago R. Simões & the colleagues / Nature.com

До этого открытия самые древние окаменелости чешуйчатых датировались возрастом около 168 миллионов лет назад. Принадлежность M.wachtleri к чешуйчатым делает этот отряд на 75 млн лет старше, при этом ученые предположили, что даже мегакирелла не является самым старым представителем чешуйчатых.
  • Общий предок ящериц и змей оказался старше на 75 миллионов лет!
    Фото: Nature.com

Узнайте, что делать, если в ухе поселилась ящерица.

Тоже интересно

Как ящерица пьет воду кожей: видео

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Матерый волк показал людям пример преданности
Матерый волк показал людям пример преданности
Тоже интересно
Кровавая защита рогатой ящерицы
Кровавая защита рогатой ящерицы
Дикобраз убил питона изнутри
Дикобраз убил питона изнутри