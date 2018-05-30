Последний день Помпеи: найдена новая жертва
На месте древнеримского города Помпеи археологи обнаружили останки человека, погибшего при извержении Везувия в 79 году нашей эры. По данным ученых, на момент гибели мужчине было чуть более 30 лет. Его нога была поражена кожной инфекцией, что причиняло боль, затрудняло передвижение и в конечном итоге стало причиной смерти. Ученые характеризуют находку как экстраординарную и драматическую. Мужчина переждал первую фазу извержения, во время которой в воздух выбрасывались облака пепла, дома, но когда он собрался покинуть здание, на него упала каменная плита весом 300 кг. Его череп был раздроблен, найти его не удалось.
Скелет лежал в руинах дома, на высоте первого этажа в V-м районе города. Ранее здесь уже были обнаружены дома зажиточных горожан: судьи и банкира. При этом раскопки этой части Помпеев только начались: еще три четверти территории остаются неисследованными. Узнайте о других находках в легендарном городе, уничтоженном Везувием.