NASA открыло бюро виртуальных путешествий в космос
Новый проект NASA получил название The Exoplanet Travel Bureau — «Бюро путешествий на экзопланеты». Первыми направлениями стали Trappist-1e в созвездии Водолея, Kepler-16b и Kepler-186f в созвездии Лебедь, а на память из путешествия можно «привезти» постеры на космическую тему.
Trappist-1e — экзопланета у звезды TRAPPIST-1. Ее диаметр близок к земному, и она входит в число потенциально обитаемых планет.
Kepler-16b и Kepler-186f, несмотря на схожесть имени, расположены далеко друг от друга. Первая из них вращается вокруг двойной звезды Kepler-16, и NASA предлагает туда «поездку» со слоганом «Туда, где у вашей тени всегда будет компания».
Kepler-186f лежит в планетной системе красного карлика Kepler-186.
Подлинные изображения, полученные научной аппаратурой NASA, в визуализации не использовались: они лишь вдохновили художников на создание образов — так, по их мнению, могли бы выглядеть эти далекие небесные объекты.
Узнайте, как менялась наша Галактика.