  • NASA открыло бюро виртуальных путешествий в космос
    Фото: NASA
  • NASA открыло бюро виртуальных путешествий в космос
    Фото: NASA
  • NASA открыло бюро виртуальных путешествий в космос
    Фото: NASA
Наука

NASA открыло бюро виртуальных путешествий в космос

На сайте NASA стали доступны 360°-туры по нескольким удаленным уголкам нашей Галактики.
Анастасия Баринова
29 мая 2018 в 19:26
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Новый проект NASA получил название The Exoplanet Travel Bureau — «Бюро путешествий на экзопланеты». Первыми направлениями стали Trappist-1e в созвездии Водолея, Kepler-16b и Kepler-186f в созвездии Лебедь, а на память из путешествия можно «привезти» постеры на космическую тему.

Trappist-1e — экзопланета у звезды TRAPPIST-1. Ее диаметр близок к земному, и она входит в число потенциально обитаемых планет.

Kepler-16b и Kepler-186f, несмотря на схожесть имени, расположены далеко друг от друга. Первая из них вращается вокруг двойной звезды Kepler-16, и NASA предлагает туда «поездку» со слоганом «Туда, где у вашей тени всегда будет компания».

  • NASA открыло бюро виртуальных путешествий в космос

Kepler-186f лежит в планетной системе красного карлика Kepler-186.

  • NASA открыло бюро виртуальных путешествий в космос

Подлинные изображения, полученные научной аппаратурой NASA, в визуализации не использовались: они лишь вдохновили художников на создание образов — так, по их мнению, могли бы выглядеть эти далекие небесные объекты.

Узнайте, как менялась наша Галактика.

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