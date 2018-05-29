Как не нужно снимать запуск ракеты: опыт фотографа NASA
23 мая фотограф Билл Ингаллс (Bill Ingalls) опубликовал несколько снимков с космодрома в Калифорнии: накануне оттуда стартовала ракета SpaceX (космическая миссия GRACE Follow-On). На одном из снимков видно, как сильно оплавились корпус и объектив камеры.
Многие предположили, что фотограф поставил технику слишком близко к пусковой базе. Однако причина кроется в другом.
В день старта ракеты Falcon 9 Билл разместил шесть камер с удаленным управлением в разных точках: две вдалеке от стартовой площадки, за «периметром безопасности», и еще четыре — внутри него. При этом расплавилась только та, что находилась в 400 с лишним метрах от сопла ракеты.
Эксперты NASA напомнили, что Ингаллс снимает для агенства больше 30 лет, и ему хорошо известны принципы расстановки аппаратуры.
Однако он все же совершил промашку, поставив дальний фотоаппарат среди травы и кустарника. Загорелись именно они, заодно расплавив и камеру. Тем не менее, карта памяти уцелела, и фотограф смог опубликовать записанные на нее кадры.
Поджаренная камера («toasty» camera), как называет ее Ингаллс, планируют выставить на всеобщее обозрение в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. А сам фотограф готовится к следующей съемке, которая пройдет в Казахстане, где 3 июня на Землю вернется экипаж МКС.
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