  • Вирус Нипах: что это такое и чего нам ждать
    Фото: Peter Hooper/Wikipedia
  • Вирус Нипах: что это такое и чего нам ждать
    Фото: Justin Welbergen/Wikipedia
Наука

Вирус Нипах: что это такое и чего нам ждать

В Индии зарегистрирована вспышка заболеваемости, вызванная смертельно опасным и плохо изученным вирусом Нипах. Со времени его открытия в 1999 году он мутировал и теперь способен передаваться различными путями.
Анастасия Баринова
25 мая 2018 в 13:03
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По меньшей мере девять человек на юге Индии умерли от инфекции, вызванной вирусом Нипах (англ. Nipah henipavirus). Его главным последствием являются необратимые повреждения мозга. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет Нипах в числе восьми самых опасных на планете, наравне с вирусами Эбола и Зика.

Симптомы заболевания могут протекать по-разному: пациенты жалуются на рвоту или головную боль, теряют способность связно мыслить и говорить, а в других случаях человек ощущает самые обычные признаки простуды или пневмонии. Все это не позволяет эффективно диагностировать Нипах на ранних стадиях, что, впрочем, не помогло бы больным: лекарства от вируса не существует. Но даже люди, чей организм самостоятельно справился с инфекцией, еще на протяжении долгого времени ощущают судороги, расстройство и спутанность сознания, а у некоторых впоследствии развивается энцефалит.

Впервые вирус Нипах был выявлен в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов в Малайзии. Тогда было инфицировано 257 человек, 105 из этого числа (более 40%) умерли. Люди заразились от свиней, однако те явились лишь промежуточными носителями. Переносчиком вируса являются представители семейства крылановых (Pteropodidae), в том числе летучие лисицы. В ряде следующих случаев инфицирования промежуточных носителей найдено не было: люди подхватывали инфекцию после контакта с чем-то, с чем ранее контактировали крылановые. Так, в 2004 году в Бангладеш заражение произошло после употребления финиковых пальмовых листьев. Читать далее

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