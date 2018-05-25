Вирус Нипах: что это такое и чего нам ждать
По меньшей мере девять человек на юге Индии умерли от инфекции, вызванной вирусом Нипах (англ. Nipah henipavirus). Его главным последствием являются необратимые повреждения мозга. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет Нипах в числе восьми самых опасных на планете, наравне с вирусами Эбола и Зика.
Симптомы заболевания могут протекать по-разному: пациенты жалуются на рвоту или головную боль, теряют способность связно мыслить и говорить, а в других случаях человек ощущает самые обычные признаки простуды или пневмонии. Все это не позволяет эффективно диагностировать Нипах на ранних стадиях, что, впрочем, не помогло бы больным: лекарства от вируса не существует. Но даже люди, чей организм самостоятельно справился с инфекцией, еще на протяжении долгого времени ощущают судороги, расстройство и спутанность сознания, а у некоторых впоследствии развивается энцефалит.
Впервые вирус Нипах был выявлен в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов в Малайзии. Тогда было инфицировано 257 человек, 105 из этого числа (более 40%) умерли. Люди заразились от свиней, однако те явились лишь промежуточными носителями. Переносчиком вируса являются представители семейства крылановых (Pteropodidae), в том числе летучие лисицы. В ряде следующих случаев инфицирования промежуточных носителей найдено не было: люди подхватывали инфекцию после контакта с чем-то, с чем ранее контактировали крылановые. Так, в 2004 году в Бангладеш заражение произошло после употребления финиковых пальмовых листьев. Читать далее
С тех пор в Индии и Бангладеш произошло несколько смертоносных вспышек: около 280 человек были инфицированы, 211 из них умерли. Таким образом, средний уровень смертности составил 75%. Кроме того, заболевание также зарегистрировано в Австралии, Китае, Таиланде и Африке, но теперь вирус научился передаваться от человека к человеку через слюну. Совокупность всех признаков указывает на то, что Нипах может вызвать глобальную эпидемию.
Новая вспышка произошла в городе Кожикоде в индийском штате Керала: здесь погибло 9 человек, и у троих уже установлено наличие в организме вируса. Анализы остальных пока в работе. Кроме того, с подозрением на инфекцию госпитализированы еще 25 человек.
Медики напоминают, что при отсутствии вакцины от вируса Нипах единственным способом снижения риска инфицирования людей является повышение их осведомленности. В первую очередь следует обращать внимание на продукты и объекты, с которыми могли контактировать крылановые. Свежевыжатый сок финиковой пальмы необходимо кипятить, а фрукты тщательно мыть и чистить. С людьми, инфицированными вирусом Нипах, следует исключить физический контакт. При уходе за больными людьми или животными нужно надевать перчатки и использовать защитные средства.
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