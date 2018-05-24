Места, куда молнии бьют чаще всего: новые данные
Каждую секунду по поверхности Земли бьет около ста молний. Это около 8 миллионов разрядов в день или около 3 миллиардов в год. Специалисты из финской компании Vaisala работают с сетью обнаружения молний GLD360. Взяв за основу 8,8 миллиона ударов, зафиксированных сетью за период с 2013 по 2017 годы, ученые создали карту «географии ударов».
Как говорится в пресс-релизе, на каждом континенте, за исключением Антарктиды, есть особые места, «притягивающие» молнии. В этих районах сталкиваются воздушные массы, что приводит к восходящему движению воздуха и образованию массивных кучевых облаков, где рождаются разряды. Многолетний мониторинг позволяет выявить тенденции.
В Северной Америке молнии наиболее распространены в так называемой «Аллее торнадо», которая охватывает штаты Техас, Оклахому, Канзас, Небраску, Южную Дакоту и Колорадо. Для Австралии это северное побережье, для Азии — Суматра и Малайзия, для Южной Америки — Парагвай, Уругвай и Колумбия. В Европе молнии чаще встречаются в западной части, но там очага не найдено, тогда как в Африке центром является Демократическая Республика Конго.
Узнайте о рекордно продолжительных молниях.