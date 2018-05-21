В трещинах Толбачика найдены новые минералы
Сотрудники геологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова вместе с коллегами из других российских вузов работали в районе вулкана Толбачик. После извержения 1975−1976 годов там появилось много фумарол — трещин, из которых выходят горячие газы.
В ходе экспедиции ученые извлекли из двух фумарол с температурой газов +290…+370ºC образцы минералов, которые сразу показались геологам необычными. При помощи электронно-зондового микроанализатора был определен химический состав. Это оказалась смесь сульфатов: меди с примесью цинка, незначительным количеством магния и отсутствием водородсодержащих групп.
Минерал CuMg (SO4)2 был назван дравертитом в память о выдающемся российском геологе и минералоге Петре Людовиковиче Драверте (1879−1945 гг.), который изучал минеральные месторождения Сибири и Урала.
Находясь в родстве с широко распространенным в фумаролах Толбачика халькокианитом CuSO4, дравертит имеет ряд отличительных характеристик. В частности, он устойчив к воздуху и содержащейся в нем влаге, тогда как халькокианит вскоре после контакта с холодным атмосферным воздухом начинает превращаться в водные сульфаты меди.
Еще одной особенностью является его простота: большинство недавно обнаруженных минералов имеет сложный химический состав. Ученые предположили, что дравертит осаждается непосредственно из горячего вулканического газа или же кристаллизуется с базальтом, который слагает стенки фумарольных камер.
Позднее в тех же местах был найден цинковый аналог дравертита — CuZn (SO4)2 — минерал с той же кристаллической структурой. Он получил название германнянит в память о Германне Яне (1907−1979 гг.), первооткрывателе эффекта Яна-Теллера. Оба открытия подтвердили гипотезу о том, что представители этого структурного типа образуются в «жестких» условиях — в горячих фумаролах на активных вулканах.
Узнайте, как извергается вулкан Этна.