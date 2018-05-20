  • Атлас мира Авраама Ортелия
    Атлас мира Авраама Ортелия
  • Портрет Авраама Ортелия кисти Питера Рубенса
    Портрет Авраама Ортелия кисти Питера Рубенса
    Museum Plantin-Moretus, Prentenkabinet
Наука

День Авраама Ортелия

20 мая 1570 года был выпущен в свет первый в истории географический атлас современного типа. Его автором был Авраам Ортелий.
National Geographic Россия
20 мая 2018 в 11:49
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Авраам Ортелий (1527 — 1598) — выдающийся фламандский картограф, создатель первого печатного атласа мира, который впервые был издан в 1570 году, имел огромный успех и переиздавался на различных языках с 1571 по 1612 год свыше 40 раз. В первом издании было 70 карт, в издании 1612 года — уже более 160. Атлас назывался Theatrum orbis terrarum — Зрелище мира земного.

1_1.jpg Theatrum orbis terrarum. [Зрелище мира земного]. Титульный лист Атласа мира Авраама Ортелия. Антверпен, 1571.

На титульном листе помещены изображения аллегорических фигур, символизирующих известные к тому времени четыре континента. Вверху — Европа с символами власти (скипетром и державой), слева — богатая Азия с урной, источающей аромат благовоний, справа — чернокожая Африка с веткой бальзамика (ассоциация с практикой бальзамирования в Египте), внизу — Америка со стрелами и отрубленной мужской головой (ассоциация с племенем амазонок, по преданиям обитавшим в долине реки на севере континента, впоследствии названной Амазонкой), правее — полуфигура с факелом, символизирующая Огненную Землю с действующими вулканами, увиденную Фернаном Магелланом.

  • Карта России. Московия и Тартария
    Карта России. Московия и Тартария
    Theatrum orbis terrarum. [Зрелище мира земного].

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