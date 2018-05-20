День Авраама Ортелия
Авраам Ортелий (1527 — 1598) — выдающийся фламандский картограф, создатель первого печатного атласа мира, который впервые был издан в 1570 году, имел огромный успех и переиздавался на различных языках с 1571 по 1612 год свыше 40 раз. В первом издании было 70 карт, в издании 1612 года — уже более 160. Атлас назывался Theatrum orbis terrarum — Зрелище мира земного.
Theatrum orbis terrarum. [Зрелище мира земного]. Титульный лист Атласа мира Авраама Ортелия. Антверпен, 1571.
На титульном листе помещены изображения аллегорических фигур, символизирующих известные к тому времени четыре континента. Вверху — Европа с символами власти (скипетром и державой), слева — богатая Азия с урной, источающей аромат благовоний, справа — чернокожая Африка с веткой бальзамика (ассоциация с практикой бальзамирования в Египте), внизу — Америка со стрелами и отрубленной мужской головой (ассоциация с племенем амазонок, по преданиям обитавшим в долине реки на севере континента, впоследствии названной Амазонкой), правее — полуфигура с факелом, символизирующая Огненную Землю с действующими вулканами, увиденную Фернаном Магелланом.