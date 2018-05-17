  • Где больше всего пресной воды? А где меньше?
    Фото: NASA
  • Где больше всего пресной воды? А где меньше?
    Фото: Надежда МH
Наука

Где больше всего пресной воды? А где меньше?

Эксперты NASA изучили состояние пресноводных ресурсов за 14-летний период — и смогли составить наглядную карту.
Анастасия Баринова
17 мая 2018 в 20:23
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Пресная вода — это не только озера и реки: она содержится в грунтовых водах, в снежных шапках гор и в составе ледников.

Однако ее количество отличается от региона к региону: если ближе к полюсам это обусловлено особенностями климата, то в остальных широтах вода перераспределяется из-за мелиорации и другой хозяйственной деятельности человека.

Изучив данные, собранные в ходе спутниковой миссии GRACE (англ. Gravity Recovery And Climate Experiment), направленной на изучение климата, специалисты NASA обнаружили крупные гидрологические изменения, произошедшие за период с 2002 по 2016 годы.

Выяснилось, что вода продолжает прибывать в хорошо увлажненные районы Земли, а в сухих районах случается все больше засух. Причиной являются антропогенные изменения климата и природные климатические циклы.

В частности, с 2007 по 2015 годы в Калифорнии наблюдалась засуха, но сельскохозяйственные угодья требуют постоянного орошения, и в результате на поддержку ферм были направлены подземные воды — около 4 гигантонн в год.

Та же ситуация лишает Саудовскую Аравию подземных вод в объеме 6,1 гигатонн ежегодно, и это отражается на климате, делая его все суше.

Распределение водных ресурсов наглядно представлено в этом ролике:


А в дельту Окаванго — самый влажный участок Африки — на смену двадцатилетнему засушливому периоду пришел влажный сезон, и в результате в период с 2002 to 2016 года объемы подземных вод здесь увеличивались примерно на 29 гигатонн в год.

Узнайте о дефиците пресной воды на планете.

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