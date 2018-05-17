Как гигантские динозавры высиживали яйца
Недавно палеонтологи пришли к выводу о том, что предки современных птиц не могли высиживать яйца из-за своего огромного веса. Результаты еще одного исследования, проведенного международной группой ученых, объясняют, как же сверхтяжелым динозаврам удавалось справляться с этой задачей, не повредив хрупкую скорлупу.
Научная работа проведена на основе изучения инфаотряда птицеподобных овирапторозавров (лат. Oviraptorosauria), которые жили 65−145 миллионов лет назад. Среди них встречаются и относительно небольшие виды массой около 37 кг, и гиганты весом две тонны. До наших дней дошло несколько окаменевших гнезд диаметром от 40 сантиметров до 3,3 метров. Независимо от величины, все они выглядят как «бублик», выложенный вокруг небольшого бугра из земли или песка. По краям «бублика» располагались яйца, а размеры пустой внутренней части зависели от размеров владельца гнезда. Мелкие овирапторы обустраивали гнезда с крохотным и круглым пространством, то есть они высиживали яйца способом, который практикуют и современные птицы. Они даже порой укладывали яйца в два-три слоя. Но массивные динозавры не могли сесть на яйца, и им требовалось большее продолговатое пространство, где «холм» поддерживал их живот.
Таким образом, между телом динозавра и яйцами оставался некоторый зазор, и их потомство получало меньше тепла, но тем не менее подобное расположение все же позволяло согревать яйца конечностями и боками.
Узнайте о гигантских пернатых вегетарианцах.